Offerte Prime Day: prodotti Fitbit per il fitness scontati fino al 33%

Se c’un nome capace di strappare attenzione ad Apple quando si parla di salute è Fitbit. I suoi prodotti concorrono, benché spesso ad un livello più basso, con quelli di Cupertino nel settore del benessere della persona. È quindi interessante andare a verificare quali prodotti Fitbit troviamo nel Prime Day.

La lista non è particolarmente lunga, ma in essa troviamo diversi prodotti da ottimo prezzo, praticamente tutti recensiti da Macitynet. In particolare vi segnaliamo il Fitbit Charge 3 (testato da noi qui) che viene offerto ad un prezzo di partenza di 99,99 euro. Come vedete qui sotto sono in sconto anche il Fitbit Versa 149,90 (provato qui) e il Fitbit Versa Lite (119,90 euro)

I prodotti Fitbit rappresentano un’ottima soluzione per chi non vuole spendere molto e non ha necessità di un sistema e un ecosistema così complesso come quello del mondo Apple Watch. Fitbit offre anche un vantaggio: non è necessario avere un iPhone per avere accesso a tutte le funzioni, nonostante i suoi bracciali e smartwatch funzionino alla perfezione con gli iPhone.

Attenzione: solo per pochi pezzi a partire dalle 11.00 del 15 Luglio

Fitbit Inspire con il 37% di sconto solo per un numero limitato di dispositivi. costa 39,90 € (sconto mai visto del 37%) —> https://amzn.to/2jTciOU

Fitbit Charge 3, Tracker Avanzato per Fitness e Benessere Unisex Adulto, Bianco/Nero, Taglia Unica In offerta a € 114,90 – sconto 32%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Fitbit Charge 3, Tracker Avanzato per Fitness e Benessere Unisex Adulto, Impermeabile fino a 50 m, Grafite/Nero, Taglia Unica In offerta a € 99,90 – sconto 33%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Fitbit Charge 3, Tracker Avanzato per Fitness e Benessere Unisex Adulto, Lampone, Taglia Unica In offerta a € 99,90 – sconto 33%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Fitbit Charge 3, Tracker Avanzato per Fitness e Benessere Unisex Adulto, Lavanda, Taglia Unica In offerta a € 114,90 – sconto 32%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Fitbit Charge 3, Tracker Avanzato per Fitness e Benessere Unisex Adulto, Oro Rosa/Grigio Blu, Taglia Unica In offerta a € 99,90 – sconto 33%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Fitbit Smartwatch per Benessere e Forma Fisica Versa, Rilevazione del Battito Cardiaco, Oltre 4 Giorni di Autonomia della Batteria, Resistente all’Acqua, Unisex Adulto, Nero/Blanco, Taglia Unica In offerta a € 149,90 – sconto 25%

– fino al 7/16/19 23:59



Fitbit Versa con Rilevazione del Battito Cardiaco, oltre 4 Giorni di Autonomia della Batteria, Resistente All’acqua, Bianco In offerta a € 149,90 – sconto 25%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Fitbit Versa Lite, Smart-Watch Unisex Adulto, Nero/Grigio, Taglia Unica In offerta a € 114,90 – sconto 28%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Fitbit Versa Lite, Smartwatch per Benessere e Forma Fisica, Bianco – In offerta a € 119,90 – sconto 25%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Fitbit Versa Lite, Smartwatch per Benessere e Forma Fisica, Blu Marino In offerta a € 119,90 – sconto 25%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Fitbit Versa Lite, Smartwatch per Benessere e Forma Fisica, Gelso In offerta a € 119,90 – sconto 25%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Fitbit Versa Lite, Smartwatch per Benessere e Forma Fisica, Lilla In offerta a € 119,90 – sconto 25%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Fitbit Versa Smartwatch Unisex Adulto, Pervinca, Taglia Unica In offerta a € 149,90 – sconto 25%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Volete seguire il Prime Day con Macitynet? Ecco alcuni riferimenti veloci: