iPhone 8 256 GB a 629 € per il Prime Day, offerta Flash a tempo e pezzi limitati

Se vi siete persi l’iPhone XR 256 GB a 799 euro e volete un iPhone ad alta capacità il più economico possibile, sbrigatevi a cliccare qui per comprare un iPhone 8 ad appena 629 euro, uno sconto del 26%.

L’iPhone 8 non ha bisogno di presentazioni. È stato presentato lo scorso anno assieme ad iPhone X ma al contrario del suo compagno di mercato è ancora in produzione. Offre la maggior parte delle più moderne tecnologie, escluso Face ID e la doppia fotocamera. In compenso vi ripaga con un accesso Touch ID (che per qualcuno è migliore di Face ID) e un ottima capacità fotografica. Con 256 GB potrete usarlo tranquillamente per scattare foto video senza preoccuparvi dello spazio.

L’iPhone 8 non viene quasi mai scontato da Amazon. Tanto meno nella versione da 256 GB. Il prezzo ufficiale è di 889 euro; in commercio lo si trova a prezzi scontati ma a questo livello è impossibile da trovare.

L’offerta è a tempo ma anche ad esaurimento dei pezzi, quindi dovete sbrigarvi. Questa mattina iPhone XR da 256 GB che era pure stato in offerta a tempo è andato esaurito in qualche decina di minuti.

