Offerte Prime Day Wacom per grafici, disegnatori fotografi solo per il 15 Luglio

Le offerte di cui ti parliamo in questa pagina sono valide solo per il 15 Luglio 2019.

Gli sconti ballano tra il 20 e il 30% e riguardano fondamentalmente due categorie di prodotto: da un lato ci sono i digitalizzatori di appunti, dall’altra le tavolette grafiche, che a loro volta si suddividono in modelli con o senza schermo e di queste, un paio, scontate a poche decine di euro. I prodotti in promo sono tutti di Wacom, un’azienda specializzata in questo settore e con più di trent’anni di esperienza nel settore: proprio per questa è da sempre scelta anche dai professionisti del disegno.

Ad esempio, tra i digitalizzatori di appunti ci sono i modelli Bamboo Slate A5 e Bamboo Folio Large A4 che differiscono appunto per il formato del blocco di fogli utilizzabile. Si tratta in sostanza di una particolare tavoletta elettronica che funziona con qualsiasi tipo di carta ma che ha la straordinaria capacità di digitalizzare qualsiasi cosa venga disegnata con la speciale penna prendi-appunti in dotazione.

Questo quaderno digitale si connette infatti via Bluetooth allo smartphone e, attraverso l’app Inkspace di Wacom, salva una copia digitale di appunti, disegni e schizzi, sincronizzando fino a 100 pagine alla volta. I file realizzati possono essere esportati in JPG, PNG, PDF e inviati direttamente nei propri spazi cloud su Dropbox, Evernote e OneNote, con la possibilità – tramite l’acquisto della funzione Plus dell’app – di convertire il testo scritto a penna in caratteri digitali per una più rapida elaborazione al computer.

Per chi invece punta ad un due-in-uno professionale c’è in offerta la Intuos Pro Large Paper Edition, altro non è che un digitalizzatore di disegni fatti su carta – un po’ come fanno i due dispositivi sopracitati, ma con tecnologie e algoritmi di qualità superiore – che si trasforma all’occorrenza in una tavoletta grafica da collegare al computer ed utilizzare direttamente in digitale. Rispetto ai digitalizzatori di appunti qui non è necessario collegare la tavoletta ai dispositivi via Bluetooth in quanto è dotata di memoria interna sulla quale memorizzare fino a 200 schizzi diversi da sincronizzare poi successivamente col computer. C’è poi in dotazione una penna di qualità superiore, capace di riconoscere 8.192 livelli di pressione diversi e più di 60 diverse inclinazioni della penna.

Per i professionisti ci sono poi in promozione due tavolette grafiche della serie Cintiq Pro con display a colori incorporato (da 13” o 16”) con risoluzione 4K e una precisione cromatica fino al 94% di Adobe RGB. Utilizzano una superficie di vetro leggermente satinato che fornisce la giusta resistenza per disegnare con la naturale sensazione di usare una penna sulla carta, ma con il vantaggio del digitale.

E’ in special modo consigliata a chi si dedica maggiormente alla pittura e al ritocco e lo schermo può essere inclinato su tre confortevoli posizioni di lavoro. Lo schermo è touch con il riconoscimento della penna per evitare i tocchi accidentali del palmo ed offre una precisione e una sensibilità alla pressione quattro volte superiore a qualsiasi altro modello in catalogo. Si collegano al computer tramite cavo e non richiede alcuna ricarica di batteria per funzionare.

Come dicevamo sono in offerta con il Prime Day anche diversi modelli di tavolette grafiche più economiche e pensate per chi si avvicina al mondo del disegno o del fotoritocco su Mac e PC ma che non ha grosse pretese. Ci sono modelli che costano intorno ai 50-70 euro come la Intuos S o la Wacom One ma anche altri buoni prodotti come la Intuos Pro Medium per chi cerca qualcosa di più performante senza però spendere una fortuna.

