Candy Divo, il minifrigorifero rosso che raffredda e arreda in offerta flash Prime Day

Se la collocazione tradizionale del frigorifero anche freestanding è la cucina con Candy Divo avete l’imbarazzo della scelta.

“Lo metto in salotto, in camera, nella stanza degli Hobby o in garage dove armeggio ai miei progetti da nerd e mi vengono a trovare gli amici per un birretta o un gelato?”

Il bellissimo Candy Minifrigo rosso è venduto a 199 Euro per il Prime Day con un mega sconto del 67% ed è ancora disponibile fino ad esaurimento scorte.

Queste sono le caratteristiche di base

Design ed ergonomia: forme arrotondate e maniglia ergonomica

Spazi ottimizzati: frigo tavolo con cella freezer

Massimo spazio grazie ai balconcini con doppia profondità

Visibilità ottimale grazie alla luce a Led

Conservazione del cibo impeccabile grazie all’ Air Fan System

E’ classificato A++

Il frigorifero da tavolo Divo occupa poco spazio ma permette di ospitare un numero maggiore di alimenti e bevande: il balconcino centrale e quello inferiore, infatti, sfuttano uno spazio aggiuntivo ricavato dalla porta. E’ possibile posizionarlo dove si preferisce, anche in spazi ridotti, senza dover per questo rinunciare a una grande capacità interna: quella netta totale è di 124 litri. La rumorosità non supera in 40 dB(A). I ripiani interni sono in vetro.

E’ pure fatturabile e potete anche collocarlo nel vostro ufficio. Una idea in più.

Clic qui per acquistare