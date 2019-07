Offerte top dal mondo Apple ed elettronica? Iscrivetevi al canale Telegram di Macitynet

Volete risparmiare e risparmiare davvero? Iscrivetevi al canale Telegram di Macitynet dedicato alle promozioni. Questo il nostro consiglio in riferimento allo speciale strumento di comunicazione è attivo da ormai diverso tempo, ma nel corso delle ultime settimane abbiamo potenziato e rinnovato il suo scopo e il suo servizio.

Come dal momento della nascita, infatti, si tratta di un sistema di messaggistica che quotidianamente presenta offerte esclusive riservate ai nostri lettori. Attinge alle promozioni che oggi giorno pubblichiamo e che riteniamo rilevanti per il Apple, ma ci sono offerte per gli appassionati Hi-Tech in generale e accessori smart per domotica, viaggi e vita all’aria aperta.

Il canale Telegram che opera nel corso di tutta la giornata fino intorno alla mezzanotte, viene ora anche gestito in maniera “manuale” per presentare promozioni speciali che hanno durata breve oppure per quantità limitate. In questi casi pubblichiamo immediatamente la promozione sul nostro canale. In alcuni casi, al fine di non perdere troppo tempo, preferiamo pubblicare l’offerta unicamente sul nostro canale. Questo è particolarmente importante per alcune promozioni Apple o su prodotti Apple che appaiono su Amazon e di cui veniamo a conoscenza ma che potrebbero terminare prima che la promozione sia andata in circolazione usando i nostri consueti canali. In questo modo avrete in push e in maniera istantanea un avviso quando abbiamo trovato una promozione rilevante oppure quando pubblichiamo sul nostro sito una notizia di una promozione.

Il numero di avvisi varia a seconda della giornata, ma può arrivare al massimo ad un’offerta ogni 90 minuti nei periodi normali (per eventi speciali come il Prime Day opera come se fosse una sorta di canale “live” con promozioni e sconti costantemente aggiornati). Potrete ovviamente silenziare il canale e guardarlo quando vi interessa (anche se in questo caso la sua efficacia potrebbe essere ridotta) e abbandonarlo quando non lo riterrete più interessante oppure opportuno.

Per abbonarsi al canale Telegram Macitynet Offerte basta avere installato Telegram su iPhone, iPad, Android, Mac o PC e cliccare su questo link.

Vi ricordiamo che Telegram è gratuito ed è disponibile su tutte le piattaforme: click qui per scaricarlo su Mac, qui per iOS e qui per Android.