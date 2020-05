OLED per iPhone 12, aumenta la quota di LG ma Samsung domina

Apple si affiderà a due costruttori per produrre gli OLED per iPhone 12 e non tre come inizialmente indicato, anche se la situazione potrebbe cambiare nei prossimi mesi con l’aggiunta di un terzo nuovo fornitore. Ma soprattutto anche per la prossima generazione di terminali di Cupertino in arrivo questo autunno, Samsung sarà il fornitore principale con circa l’80% degli ordinativi, mentre il restante 20% sarà affidato a LG.

L’ingresso del terzo costruttore, indicato nel colosso dei display cinese BOE, al momento sembra sia stato bloccato perché non soddisfa i requisiti di qualità richiesti da Cupertino. Ormai da anni BOE corteggia Apple per accedere alle ambite forniture per iPhone, anche con ingenti investimenti per impianti e fabbriche dedicati esclusivamente alle commesse di Cupertino. In ogni caso BOE è ancora al lavoro per soddisfare le richieste di Apple e potrebbe diventare un fornitore della Mela nella seconda metà di quest’anno.

Nonostante la strategia di Apple di diversificare quando possibile le forniture di componenti fondamentali, Samsung produrrà l’80% degli OLED per iPhone 12, più precisamente per il modello meno costoso da 5,4”, oltre che per i due modelli topiPhone 12 Pro da 6,1″ e iPhone 12 Pro Max da 6,7”, come segnala The Elec. Sull’altro versante LG otterrà circa il 20% degli ordinativi totali di OLED per iPhone 12 con schermi destinati a iPhone 12 Max da 6,1”.

Il percorso che si prospetta per BOE sembra identico a quanto fatto in precedenza da LG. Quest’ultima inizialmente ha fornito a Cupertino schermi OLED solo per iPhone delle generazioni precedenti, oltre che per parti di ricambio e ricondizionati: solo quest’anno sembra sia stata ammessa per la prima volte alla forniture per un nuovo iPhone top di gamma.

Nel 2019 sono emerse anche segnalazioni di problemi nelle forniture di schermi da parte di LG. Secondo alcuni osservatori all’interno di LG e ai suoi vertici si avverte la pressione per eseguire tutto alla perfezione nelle commesse per Cupertino, perché il rischio è quello di vedersi stritolata tra Samsung e in futuro anche BOE.

