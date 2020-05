Microsoft Edge ha un nuovo mini gioco per le attese offline

Google Chrome ha il suo easter egg nel mini gioco del dinosauro che si può attivare tramite la pressione della barra spaziatrice quando si è offline: Microsoft ha lavorato a una funzione simile, offrendo agli utenti del suo browser Microsoft Edge un mini gioco quando si è online, che sembra molto più evoluto di quello Made in Google.

Simile a quanto accade su Chrome, in Edge di Microsoft il mini gioco può essere attivato quando si è offline, o anche online quando si è semplicemente annoiati. E’ possibile avviarlo anche digitando edge://surf nella barra degli indirizzi. Secondo Microsoft, il gioco è stato in fase di test con gli Insiders sin da febbraio, ma la multinazionale di Windows lo ha rilasciato al pubblico nell’ultimo aggiornamento del browser.

Ispirato al classico gioco per Windows SkiFree, il gioco di surf sfida i giocatori a cavalcare le onde in acque piene di pericoli, evitando isole, compagni di surf e altri ostacoli. Si dovrà perfino fare attenzione al kraken! I giocatori potranno anche raccogliere cuori per prolungare la propria vita e aumentare la velocità.

Lo scopo è quello di navigare il più lontano possibile in un oceano infinito, gareggiando per il minor tempo nell’attraversare tutte le porte attraverso un divertente zig zag. Con tre diverse modalità di gioco, i giocatori avranno una varietà di modi per passare il tempo, altro che semplice easter egg.

Sembra un gioco piuttosto semplice, ma divertente, soprattutto per gli amanti della vecchia scuola, e per coloro che non vogliono rinunciare ad uno stile retrò, con grafica a 8 bit. Oltre che per PC Windows il browser Microsoft è disponibile per tutte le piattaforme principali, anche per Mac, iPhone e iPad.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Mac sono disponibili da questa pagina, invece per le notizie sul mondo PC Windows si parte da qui.