Tutto su iPhone 12 e iPhone 12 Pro svelati nomi, modelli, specifiche e prezzi

Le anticipazioni su iPhone sono nate prima del primo smartphone Apple del 2007, ma mai prima di oggi abbiamo assistito a una fuga completa di notizie di questa portata sui terminali di Cupertino perché, per la prima volta e con diversi mesi di anticipo rispetto all’arrivo sul mercato, in rete circolano nomi, modelli, prezzi e specifiche principali di ogni modello della nuova gamma di iPhone 12 e iPhone 12 Pro attesi questo autunno.

Oltre a Face ID migliorato con notch più piccolo, zoom ottico 3X e anche schermo ProMotion da 120Hz indicati nel weekend, ora abbiamo a disposizione un identikit completo di ognuno dei quattro modelli in arrivo: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro infine il modello top iPhone 12 Pro Max

Il modello di ingresso sarà iPhone 12 con schermo OLED da 5,4” e 4GB di RAM: mentre ora iPhone 11 parte in USA da 699 dollari, a sorpresa sembra che il prossimo terminale che lo sostituirà costerà 649 dollari, quindi 50 dollari in meno, pur offrendo la connettività next gen 5G. I prezzi indicati sono infatti di 649 dollari per la versione da 128GB, mentre quella da 256GB costerà 749 dollari. Salendo di prezzo troviamo poi iPhone 12 Max con schermo OLED da 6,1” anche questo nei tagli da 128GB a 749 dollari e da 256GB a 849 dollari. entrambi avranno schermi OLED BOE, chassis in alluminio, doppia fotocamera e processore Apple A14.

Questi due terminali saranno affiancati da due modelli iPhone 12 Pro. Il primo iPhone 12 Pro con schermo 6,1” OLED XDR sarà proposto in tre varianti: da 128GB a 999 dollari, 256GB a 1.099 dollari infine da 512GB a 1.299 dollari. Nella fascia più alta infine iPhone 12 Pro Max con schermo 6,7” OLED che sarà proposto a 1.099 dollari per la versione da 128GB, da 256GB a 1.1999 dollari infine quello da 512GB a 1.399 dollari.

Entrambi avranno chassis in acciaio inossidabile, tripla fotocamera più sensore LiDAR, monteranno schermi OLED XDR di qualità superiore costruiti da Samsung, con profondità colore di 10bit e anche l’hardware necessario per gestire la tecnologia Apple ProMotion con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Questa super anticipazione di tutti i modelli, specifiche principali e prezzi dei prossimi smartphone di Cupertino arriva da Jon Posser, leaker storico del mondo Google e Android che recentemente ha iniziato a interessarsi anche all’universo Apple, prevedendo con successo diverse novità di Cupertino. Mentre nelle scorse ore e giorni altri hanno indicato per certo l’arrivo di ProMotion sugli iPhone di quest’anno, secondo Posser esiste ancora un dibattito interno in Apple su questa caratteristica.

Sembra infatti che l’hardware dei modelli Pro sarà senz’altro in grado di gestire la frequenza variabile e quella massima di ProMotion ma che Apple attiverà questa funzione via software e iOS solo se l’autonomia complessiva raggiungerà valori e tempistiche voluti da Cupertino. Ricordiamo che la presentazione potrebbe sempre avvenire nel keynote Apple di settembre ma la disponibilità effettiva dei terminali potrebbe slittare leggermente più avanti nel tempo, a ottobre o novembre, a causa del ritardo dovuto a blocchi e restrizioni per Coronavirus.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati a iPhone sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito, invece per tutte le notizie e le novità sull’universo Android si parte da questo collegamento.