Apple Schoolwork 2.0 disponibile con strumenti per la scuola a distanza

Come anticipato negli scorsi giorni, Apple ha reso disponibile Schoolwork 2.0, nuova versione dell’app che trasforma iPad in registro e diario di classe: tra le novità principali sono ora inclusi gli strumenti che permettono a insegnati e studenti di gestire e partecipare alle lezioni per la scuola a distanza.

La navigazione dell’app è stata ridisegnata in modo che gli insegnanti possano rapidamente consultare tutte le dispense per ciascuna classe e accedere a bozze e preferiti. L’integrazione a iCloud e all’app File permette di accedere e condividere cartelle per lavorare anche offline. Con la libreria Handout, dispense, si accede all’archivio di preferiti, bozze e materiali vari per le diverse classi, inclusi appunti e promemoria per compiti assegnati, attività, gite ed escursioni.

Con Schoolwork 2.0 gli insegnanti possono accedere a prove e compiti assegnati a ciascun studente per monitorarne il lavoro in tempo reale. Questa funzione è utile anche per le attività scolastiche quotidiane tradizionali in classe, ma risulta ancora più pratica per la scuola a distanza resa obbligatoria con la pandemia.

Monitorando progressi e tempo di lavorazione per ciascun studente, l’insegnante può stabilire se alcuni che hanno finito troppo presto, o che invece impiegano molto più tempo rispetto al resto della class,e hanno bisogno di aiuto. Schoolwork 2.0 per iPad si scarica da questa pagina di App Store.

Prossimamente Apple rilascerà anche una nuova versione di Classroom, un assistente didattico che permette agli insegnanti di controllare gli iPad e i Mac della classe, per assicurarsi che tutti seguano la lezione senza distrarsi.

Sempre a partire da Schoolwork 2.0 l’insegnante può inviare messaggi o comunicare direttamente con gli studenti tramite FaceTime. Ricordiamo che Schoolwork è stato presentato da Apple nel mese di marzo 2018 in un keynote interamente dedicato alla scuola, durante il quale è stato introdotto anche un iPad dal prezzo abbordabile. La prima versione di Schoolwork è stata rilasciata da Apple nel mese di giugno del 2018.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple nel campo della scuola e dell’educazione sono disponibili da questa pagina.