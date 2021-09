Apple Watch 7 avrà cassa, schermo e quadranti più grandi

La lunga sequenza di anticipazioni che puntano ad Apple Watch Serie 7 con chassis, schermo e complicazioni (quadranti) più grandi trova ora una ulteriore conferma da Mark Gurman di Bloomberg che offre però ulteriori nuovi dettagli, inclusa la misura della diagonale del display e persino la risoluzione esatta in pixel.

Così insieme ai nuovi iPhone 13 nell’evento Apple atteso a settembre avremo nuovi Apple Watch Serie 7 che abbandonano gli chassis da 40mm e 44mm per passare rispettivamente a 41mm e 45mm. La testata finanziaria USA precisa che queste misure corrispondono alla lunghezza in verticale dello chassis, mentre nel modello più grande lo schermo sarà di circa 1,9”, quindi superiore rispetto ai precedenti 1,78”.

Con l’incremento della diagonale arriva anche un aumento della risoluzione che passa a 396 x 484 pixel invece degli attuali 368 x 448 pixel, sempre per il modello più grande da 45mm: pur non fornendo dettagli per il modello da 41mm Gurman precisa che gli incrementi saranno proporzionati ai numeri appena visti anche per la versione più piccola.

Si tratta di un incremento del 16% circa in risoluzione e pixel che Apple intende sfruttare offrendo agli utenti nuovi quadranti e complicazioni per Watch 7: anche qui vengono forniti ulteriori dettagli. Un nuovo quadrante sembra si chiamerà Modular Max che mostra l’ora in digitale affiancandola da complicazioni impilate che si estendono per tutta la lunghezza dello schermo.

Invece un quadrante denominato Continuum cambierà in base allo scorrere del tempo, mentre Atlas permetterà all’utente di vedere tutti i 24 fusi orari in un solo colpo d’occhio. Anche per Watch 7 Apple prende ispirazione dalle complicazioni dei più celebri marchi dei segnatempo tradizionali, inclusi Patek Philippe, Breitling e altri. In lavorazione ci sono anche nuovi quadranti Hermes e Nike che sfruttano lo schermo più grande e con più pixel.

Per quanto riguarda le funzioni per la salute viene escluso l’arrivo del sensore per la pressione che comunque dovrebbe arrivare con quello della febbre nel 2022, mentre un ampio numero di sensori e funzioni è atteso nei modelli futuri. Purtroppo arriva anche la conferma dei problemi riscontrati dalla produzione dovuti al nuovo design, anche se non è chiaro se questo significherà una presentazione posticipata oppure semplicemente una disponibilità limitata al lancio.

