Google ha svelato Pixel 6 e Pixel 6 Pro con il nuovo SoC Tensor

Google ha svelato in anticipo l’arrivo dei Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, smartphone mostrati in anteprima rispetto al lancio che dovrebbe avvenire prima della fine dell’anno e che hanno la peculiarità di integrare un chip custom denominato Tensor.

L’annuncio è apparso su Twitter, svelando alcuni dettagli sui futuri dispositivi, pensato per sostituire la serie Pixel 5.

Di particolare rilievo il SoC proprietario, denominato Tensor, primo processore custom per i Pixel e che permette a Big di offrire le ultime tecnologie legate all’AI e all’apprendimento automatico /sulla falsariga dei chip serie Ax di Apple), tecnologie sulle quali l’azienda riferisce di essere al lavoro da quattro anni.

Here's a sneak peek at the newest Google Phones powered by Google Tensor – the brand new chip designed by Google, custom-made for Pixel.

— Made By Google (@madebygoogle) August 2, 2021