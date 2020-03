Om Nom: Run, il ritorno di un’icona in un runner gratuito per iPhone e iPad

Om Nom è un’icona dei giochi App Store: è il protagonista di diversi capitoli, espansioni e spin-off di Cut The Rope, uno dei puzzle game più noti in App Store, sicuramente negli anni addietro, ma che va davvero forte anche oggi. Per la prima volta il draghetto verde abbandona i panni del puzzle, per vestire quelli di un runner game. Prende il nome di Om Nom: Run, il nuovo gioco dei creatori di Cut the Rope, in cui si corre per la gloria.

Si tratta del più classico dei runner game gratuiti, con una visuale alle spalle del protagonista, in cui correre insieme a Om Nom e Om su pericolose strade di Nomville, evitando ostacoli, utilizzando potenziamenti così da farsi largo e sbloccare nuovi personaggi dell’universo di Cut the Rope.

Durante le scorribande il giocatore dovrà anche completare diverse missioni, dovendo percorrere determinate distanze, raccogliere lettere, eseguire acrobazie o correre il più lontano possibile in modalità Corsa libera, così da ottenere diverse ricompense.

Man mano che si andrà avanti nel percorso, il giocatore potrà anche sbloccare potenziamenti originali, come razzi, stivali a molla, calamite e monete doppie che aiuteranno ad affrontare il viaggio. Naturalmente, non mancherà la possibilità di sbloccare personaggi appartenenti all’universo di Cut The Rope, oltre a tanti altri personaggi divertenti e costumi a tema.

I luoghi attraverso i quali correre sono tra i più disparati di sempre, tra strade affollate, tetti caotici, tunnel sotterranei, fabbriche di robot e altri livelli coloratissimi. Tra una corsa e l’altra si dovranno scalare classifiche, accumulando più punti possibili nelle competizioni per raggiungere la vetta delle top mondiali.

Om Nom: Run è disponibile gratis per iPhone e iPad, e si scarica gratis direttamente da qui. A questo indirizzo è disponibile anche la versione Android, sempre gratis.