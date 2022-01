OnePlus 10 Pro mostra tre fotocamere posteriori Hasselblad

Il layout della fotocamera posteriore della prossima ammiraglia OnePlus, ossia OnePlus 10 Pro, si mostra in una prima immagine teaser. Il telefono dovrebbe essere lanciato in Cina l’11 gennaio prossimo, prima di arrivare anche nel resto del mondo nel corso dell’anno. Il CEO di OnePlus Pete Lau aveva precedentemente confermato che il terminale sarebbe stato rivelato a gennaio in un post su Weibo. Ecco la prima immagine.

L’immagine apparsa in rete (visibile sopra) mostra il set di fotocamere posteriori in primo piano. Si confermano, dunque, le precedenti indiscrezioni secondo cui OnePlus 10 Pro avrebbe avuto tre fotocamere posteriori, e anche questa volta a marchio Hasselblad. La partnership di OnePlus con il produttore di fotocamere svedese è iniziata con OnePlus 9 dello scorso anno, su cui le due società hanno lavorato insieme per la regolazione del colore nelle foto, con risultati generalmente buoni.

L’immagine conferma anche il design del rilievo della fotocamera, che è apparso in precedenza anche nei leak di @OnLeaks e 91Mobiles. Sebbene le specifiche di queste fotocamere debbano ancora essere rivelate ufficialmente, i rapporti indicano che OnePlus 10 Pro presenterà una fotocamera principale da 48 megapixel, una ultrawide da 50 megapixel, un teleobiettivo da 8 megapixel e una fotocamera selfie da 32 megapixel.

Internamente, secondo quanto riferito, sarà alimentato da un processore Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 8 GB o 12 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione e godrà di una batteria da 5.000 mAh. Dovrebbe anche disporre di classificazione IP68 per la possibile anche vedere l’interruttore della suoneria a tre stadi del marchio OnePlus, che in passato ha permesso di commutare facilmente il telefono nelle sue modalità di vibrazione e silenziosa.

OnePlus non ha annunciato quando la serie OnePlus 10 potrebbe essere lanciata al di fuori della Cina, ma 91Mobiles ha precedentemente riferito che un rilascio globale potrebbe arrivare entro aprile.

Per tutte le notizie su OnePlus il link da seguire è direttamente questo.