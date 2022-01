LG punta su tecnologia e servizi per i TV 2022 al CES

In occasione del CES 2022 LG presenta la nuova gamma di televisori del 2022, inclusi i modelli top OLED e mini LED. Le già ottime qualità di visualizzazione degli OLED vengono ulteriormente migliorate con l’adozione dei pannelli OLED evo nella serie G2 e in una selezione di modelli della serie C2: il costruttore promette maggiore luminosità e immagini ultra-realistiche con dettagli sorprendenti.

Grazie al nuovo processore intelligente LG α (Alpha) 9 Gen 5, la tecnologia Brightness Booster permette ai TV della serie G2 di offrire immagini ancora più luminose attraverso una migliore dissipazione del calore e un algoritmo di gestione avanzato. La serie LG G2 2022 si amplia aggiungendo ai tagli da 55, 65 e 77 pollici due nuove dimensioni: 83 pollici e, per la prima volta su un TV OLED, 97 pollici. La serie LG G2 appartiene alla linea Gallery Design, che permette di appendere il TV a filo muro con la staffa inclusa.

La nuova serie LG C2 offre invece la più vasta selezione di polliciaggi OLED che include il primo TV OLED al mondo da 42 pollici, indicato per il gaming su console e computer, e i modelli da 48, 55, 65, 77 e 83 pollici. Questa serie di TV OLED è stata progettata con cornici più sottili per una visione coinvolgente e per offrire un design elegante.

Processore veloce e versatile

Cuore pulsante della maggior parte dei nuovi modelli di LG TV, il processore α9 Gen 5 sfrutta il deep learning per migliorare le prestazioni di upscaling e dare alle immagini una profondità tridimensionale, facendo risaltare gli elementi in primo piano. Il processore α9 Gen 5 migliora anche le prestazioni della funzione LG AI Sound Pro per offrire audio più realistico, permettendo agli altoparlanti integrati nei TV di produrre un suono surround 7.1.2 virtuale.

webOS migliora ancora

L’ultima versione della piattaforma Smart TV di LG offre massima accessibilità e ricerca dei contenuti semplicificata. webOS 22 introduce la possibilità di creare profili personali per godere di un’esperienza personalizzata. Per ogni profilo è possibile impostare l’accesso rapido ai servizi di streaming preferiti, ottenere consigli su cosa guardare in base alla cronologia di visione e ricevere avvisi in tempo reale per essere aggiornati sulla squadra sportiva preferita. L’accesso ai profili può essere eseguito sia dal browser TV sia da uno smartphone con NFC usando la funzione Tocco Magico del telecomando.

Il Tocco Magico del telecomando può essere utilizzato anche per replicare lo schermo di un dispositivo mobile su un TV LG. Inoltre, sarà possibile riprodurre i contenuti di un televisore su un altro TV nella stessa casa utilizzando la funzione Room To Room Share, che consente la visualizzazione di contenuti via cavo o satellite su un altro televisore utilizzando solo il Wi-Fi senza necessità di un ulteriore set-top-box.

Un’altra novità per il 2022 è la funzione Always Ready che trasforma il TV in un display multimediale quando non è in uso. Facile da impostare, Always Ready si attiva cliccando il tasto di accensione sul telecomando e trasforma lo schermo in una tela digitale per mostrare opere d’arte, tenere traccia del tempo o riprodurre la musica.

Inoltre, l’aggiornamento di ThinQ AI permetterà ai TV LG del 2022 di diventare veri e propri hub per la smart home. Oltre a fornire la possibilità di usare il controllo vocale e alla compatibilità con altri dispositivi dotati di ThinQ, ThinQ AI offrirà il supporto per Matter, il nuovo standard per una casa intelligente sicura e connessa, che permetterà ai TV LG di funzionare come un controller per tutti i dispositivi collegati. Il supporto a Matter è indicato in arrivo nella seconda metà di quest’anno.

Qualità immagine certificata

I pannelli della collezione OLED 2022 sono certificati da Intertek, agenzia globale specializzata in test di prodotto, per la fedeltà cromatica del 100% e per il volume colore del 100%. Tutti i TV LG OLED 2022 hanno ricevuto la certificazione flicker-free da TÜV Rheinland e da Underwriters Laboratories che ha anche rilasciato la certificazione per l’assenza di bagliori molesti. Inoltre, i pannelli LG OLED hanno ricevuto la certificazione di bassa emissione di luce blu da TÜV Rheinland e sono i primi pannelli TV al mondo certificati Eyesafe.

Un sogno per giocare

I TV LG OLED hanno collezionato molti primati sul fronte del gaming: sono stati i primi compatibili con la tecnologia di refresh variabile NVIDIA G-SYNC e i primi a dimostrare il gaming in 8K con schede grafiche NVIDIA GeForce RTX della serie 30. Con un tempo di risposta di 1 millisecondo, basso input lag e fino a quattro porte HDMI che supportano molteplici funzionalità HDMI 2.1, i TV LG OLED sono indicati per i videogiocatori su console e computer. Inoltre, con il supporto per le piattaforme di cloud gaming Nvidia GeForce Now e Google Stadia, gli amanti dei videogiochi possono divertirsi semplicemente collegando un controller compatibile.

Con i nuovi TV 2022, LG offre un’esperienza di gaming più fluida, permettendo di gestire agevolmente i vari preset di immagine direttamente dal menu Game Optimizer. Sempre da questo menu è possibile accedere alla nuova modalità Stanza Buia, che regola la luminosità dello schermo per migliorare l’esperienza quando si gioca a luci spente. Il menu Game Optimizer rende facilmente accessibili anche le impostazioni per G-SYNC, FreeSync Premium e VRR. Inoltre, ai preset per gli sparatutto in prima persona, per i giochi di ruolo e quelli di strategia in tempo reale, si aggiunge la nuova modalità Sport che migliora i dettagli e il realismo.

LG QNED MINI LED

LG presenta un ampliamento per il 2022 della collezione di TV QNED. Dotata della tecnologia proprietaria Quantum Dot NanoCell, la nuova gamma offre una riproduzione cromatica di alto livello con un volume colore del 100%. In grado di offrire colori brillanti e accurati sia nelle aree più luminose che in quelle più scure di ogni scena, i TV LG QNED Mini LED garantiscono un contrasto elevato grazie alla tecnologia Precision Dimming. Tutti i modelli a partire dalla serie QNED90 sono certificati per il 100% di fedeltà cromatica, promettendo la migliore qualità di visione da qualsiasi angolazione.

Esperienze interattive

Per il 2022 LG punta a ridefinire il ruolo del televisore integrando funzionalità e servizi che rendono l’intrattenimento più personale e interattivo:

LIVENow: l’app offre accesso a concerti online in diretta, spettacoli, sport e altri eventi live a pagamento cui è possibile partecipare attivamente oltre che guardare. Con LIVENow, i TV LG diventano una porta di accesso a nuove esperienze virtuali, offrendo la possibilità di godere di momenti da ricordare con amici e familiari e con i fan di tutto il mondo.

1M HomeDance: per chi vuole ballare come i propri idoli di K-Pop, LG presenta l’app 1M HomeDance. Creata in collaborazione con 1MILLION Dance Studio, una delle scuole di danza più conosciute del mondo K-Pop, l’app offre una ampia selezione di tutorial per permettere di perfezionare passi e movimenti. Gli utenti possono controllare la loro performance con Camera Mode mentre ballano insieme ai coreografi professionisti di 1MILLION, o fare una pausa e guardare le proprie clip preferite.

LG Fitness: LG introduce la sua prima piattaforma dedicata alla salute per aiutare le persone a godere di uno stile di vita più sano a casa. LG Fitness offre piani di allenamento standard o personalizzati grazie alla possibilità di scegliere tra una vasta gamma di opzioni di esercizi tra cui allenamenti HIIT, sessioni di stretching e meditazioni guidate; l’app tiene inoltre traccia di tutte le attività e dei progressi raggiunti.

Independa: i TV LG diventano in grado di aiutare le persone a prendersi cura della propria famiglia da remoto o aiutare gli anziani ad essere più indipendenti. In qualità di primo servizio di tele-healthcare supportato sui TV LG, Independa dispone di una interfaccia intuitiva che rende facile avviare una video chiamata con un caregiver o accedere facilmente a un menu di servizi professionali utili. Le notifiche pop-up informano quando qualcuno sta chiamando e possono essere impostati degli avvisi personali come promemoria. Inoltre, tutte le notifiche sono integrate all’interno di webOS in modo da essere sempre a portata di mano.

La nuova collezione di LG TV 2022 sarà esposta nello stand virtuale di LG al CES 2022 a partire dalle 17:00 del 4 gennaio 2022.

Tutte le notizie e novità dal CES 2022 le trovate a partire da questa pagina di macitynet.