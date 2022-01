Oral-B iO10, il super spazzolino con display al CES 2022

Tra tutti quelli in commercio, la serie iO degli spazzolini elettrici di Oral-B è diventata famosa per essere la più intelligente e fantasiosa, e l’ultimo modello presentato al CES 2022 non è da meno: se infatti iO9 fino ad oggi era il più lussuoso tra gli spazzolini elettrici per pulire i denti per via del sensore di pressione, dello schermo OLED e del coach sullo smartphone, con Oral-B iO10 presentato in fiera la serie ha un nuovo top di gamma.

È il fiore all’occhiello della linea iOSense, che l’azienda etichetta come «l’ultimo allenatore della salute orale» in quanto elimina uno dei maggiori problemi dell’iO9. Su quest’ultimo infatti sia la spia LED che si accende quando si esagera troppo con la pressione esercitata su denti e gentive, sia il timer che tiene il conto dei secondi che restano per ultimare la pulizia, si trovano sul manico dello spazzolino, il che rende difficile tenere d’occhio queste due informazioni, a meno che non si tengono gli occhi incollati sullo specchio.

Con il nuovo Oral-B iO10 invece entrambe le informazioni vengono duplicate sulla base di ricarica, che è tutta nuova e più robusta. La differenza principale risiede appunto nello schermo integrato, dove vengono mostrati il timer, gli avvisi di pressione e persino l’anello corrispondente alle sei aree della bocca, in modo da evidenziare quelle pulite e quelle che restano da spazzolare. In questo modo non c’è più bisogno nemmeno di portarsi in bagno il telefono, l’unico che tramite l’app era precedentemente in grado di tenere aggiornato l’utente su questo dato.

Allo stesso tempo però la base è più dispendiosa in termini energetici, quindi è necessario mantenerla costantemente collegata alla rete elettrica in modo da esser certi non solo di mantenere carico il manico dello spazzolino, ma di poter sfruttare queste nuove funzioni durante la pulizia dei denti.

Per il momento non è stato annunciato il prezzo, bensì solo un invito a iscriversi alla lista d’attesa in modo tale da restare aggiornati su tutte le novità che verranno via via rilasciate al pubblico nei prossimi giorni, costo compreso.

Nel frattempo Oral-B ha lanciato anche iO4 e iO5, che sono le versioni economiche del modello iO per chi vuole comuque un buon prodotto pur mantenendo contenuta la spesa. Entrambi hanno il sensore di pressione, tuttavia il modello iO4 ha solo quattro modalità di pulizia e nessun display digitale, mentre iO5 ha una quinta modalità e il vantaggio dell’AI integrata, che offre tra le altre cose l’accesso al live coaching tramite l’app. Di questi è stato invece specificato che il prezzo sarà inferiore ai 100 dollari e arriveranno sul mercato entro l’anno.

