OnePlus 15 punta su potenza, fotografia e funzioni AI

OnePlus ha presentato ufficialmente il OnePlus 15, introducendo un aggiornamento che segna un salto netto rispetto ai modelli precedenti. Il nuovo smartphone combina un hardware completamente rivisto, un comparto fotografico avanzato e naturalmente una serie di funzioni basate sull’intelligenza artificiale pensate per migliorare l’esperienza quotidiana.

La prima caratteristica su cui punta OnePlus 15 è la nuova struttura hardware, che risulta inedita per la serie, basata su tre chip dedicati. La piattaforma principale è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da un chip dedicato alla risposta tattile a 3200 Hz, pensato per ridurre la latenza nei giochi e nelle interazioni rapide, e un chip Wi-Fi indipendente progettato per ottimizzare la stabilità delle connessioni wireless, anche in scenari congestionati.

La gestione termica del dispositivo, invece, è affidata al sistema 360 Cryo-Velocity Cooling System, che impiega materiali come aerogel e grafite bianca con l’obiettivo di contenere le temperature durante attività prolungate, mantenendo costanti le prestazioni del dispositivo.

Sul fronte del display, il OnePlus 15 introduce un pannello 1.5K LTPO a 165 Hz, con una luminosità di picco che raggiunge i 1800 nit in modalità outdoor, mentre la luminosità minima può scendere fino a 1 nit per l’uso notturno. Il pannello è certificato TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0.

A supporto dell’hardware c’è una batteria 7300 mAh Silicon NanoStack, progettata per mantenere oltre l’80% della capacità dopo quattro anni di utilizzo. Il dispositivo supporta la ricarica cablata 120W SUPERVOOC e la ricarica wireless 50W AIRVOOC.

Fotocamere

Il OnePlus 15 integra un sistema fotografico composto da tre fotocamere da 50MP, supportato dal nuovo DetailMax Engine per l’elaborazione computazionale. La configurazione comprende una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica,

un ultra-wide da 50 MP con autofocus, utilizzabile anche per macro ravvicinate,

un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3,5x e zoom lossless fino a 7x. Lato video, OnePlus 15 supporta la registrazione in 4K 120 fps Dolby Vision.

Intelligenza artificiale

Il dispositivo a livello software propone OxygenOS 16, arricchito da nuove funzioni AI. La novità principale è Plus Mind, uno spazio di raccolta dei contenuti selezionati dall’utente: uno swipe verso l’alto con tre dita o il tasto fisico “Plus” consente di salvare informazioni, appunti e screenshot in un’unica sezione chiamata Mind Space.

Le informazioni salvate possono essere utilizzate anche da Google Gemini, che può accedere a Mind Space per generare suggerimenti personalizzati. L’idea è creare un’interazione più sintetica e contestuale, ad esempio per la creazione automatica di itinerari, liste e contenuti basati sui dati archiviati.

OxygenOS 16 integra inoltre la funzione AI Writer, per la redazione e la sintesi dei testi, AI Recorder, che offre trascrizioni in tempo reale con riconoscimento del parlante e AI Portrait Glow, dedicato all’elaborazione delle foto.

A livello estetico OnePlus 15, l’azienda prosegue nel suo percorso di raffinamento estetico puntando su un design pulito e sulla massima ottimizzazione degli spazi. Il modulo fotografico è integrato con un’impostazione geometrica precisa, mentre il frontale è dominato da cornici da 1,15 mm.

Il OnePlus 15 porta la protezione strutturale a un livello inusuale per la categoria. Il dispositivo è certificato IP66, IP68, IP69 e IP69K, coprendo scenari che vanno dalla resistenza alla polvere e all’immersione in acqua fino ai getti ad alta pressione e alta temperatura.

Prezzi e disponibilità

OnePlus 15 arriva sul mercato europeo a un prezzo di 979 € nella configurazione 12 GB + 256 GB e 1.129 € nella versione 16 GB + 512 GB. Gli smartphone del brand sono disponibili anche su Amazon direttamente a questo indirizzo.