PasteTiny su Mac ridimensiona al volo le immagini copiate negli appunti

Finché si ha a che fare con una manciata di applicazioni, il peso delle immagini può essere tranquillamente ignorato. Ma quando si costruiscono archivi con centinaia se non migliaia di immagini, allora ridimensionarle ha senso per più di una ragione.

In questo contesto si inserisce PasteTiny, un’applicazione per Mac che semplifica enormemente tutto il processo perché una volta copiata un’immagine basta una scorciatoia da tastiera per poterla poi incollare in una versione rimpicciolita secondo le proprie impostazioni.

Anche se usate dischi con diversi TB di capacità questo non significa che si debba necessariamente sprecarla con immagini che, pur mantenendo una qualità elevata, potrebbero andare ad occupare anche la metà dello spazio. E allo stesso modo un’immagine perfettamente bilanciata da questo punto di vista rende le applicazioni più reattive e fa risparmiare dati quando viaggiano sulla rete.

Come funziona

Dopo averla installata vi basta copiare un’immagine negli appunti col classico ⌘ + C .

A quel punto schiacciando la combinazione di tasti ⇧ + ⌘ + 2 l’immagine viene ridimensionata e la nuova versione inserita al suo posto negli appunti.

Col comando ⌘ + V potrete a quel punto incollare l’immagine elaborata all’interno di una qualsiasi applicazione.

Prima configurazione

La prima cosa da fare dopo averla installata è configurarla secondo le proprie esigenze.

Dal pannello delle preferenze (si apre cliccando l’apposita icona nella barra dei menu) è possibile regolare diverse impostazioni tra cui la dimensione finale del file impostando misure precise in pixel per altezza e larghezza, oppure usare l’opzione Long Edge per definire la larghezza e lasciare che l’altezza venga regolata di conseguenza in modo da mantenere le esatte proporzioni.

Disabilitando l’opzione Do not enlarge l’applicazione è anche in grado di ingrandire tutte quelle immagini copiate negli appunti che hanno una dimensione inferiore a quella definita dall’utente. Questa opzione è molto utile per chi costruisce un documento in cui desidera mantenere tutte le immagini incollate nello stesso formato.

Le immagini incollate saranno in JPEG, un formato che mantiene una buona qualità parallelamente ad un’ottima compressione; volendo tramite il pannello Lossy compression option è possibile massimizzare la compressione pur accettando una inferiore qualità dell’immagine (lasciate su 100 se la volete alla massima qualità).

Da questa sezione dell’app è possibile abilitare o disabilitare un suono ad ogni esecuzione del ridimensionamento, definire l’avvio dell’app all’accensione del Mac e soprattutto modificare la scorciatoia di tasti predefiniti qualora se ne volesse usare una diversa (soprattutto nel caso in cui vada in conflitto con quella di un’altra app).

Abilitando infine l’opzione Auto preview è possibile visualizzare un’anteprima del risultato ogni volta che si esegue il ridimensionamento di una immagine.

Perché è utile

Se avete un ricco database di appunti presi nell’app Note, con questa applicazione potete incollare le nuove immagini andando a risparmiare prezioso spazio su iCloud e ridurre il consumo di dati ogni volta che scaricate una nuova nota.

Ed essendo separato da qualsiasi applicazione, questo sistema funziona anche con altre applicazioni, come Word, Obsidian e via dicendo.

Troppe icone nella barra dei menu?

Datosi che l’icona dell’app serve soltanto per accedere al pannello di configurazione, potreste voler fare a meno di occupare spazio nella barra dei menu per una cosa che, ben che vada, modificherete una volta soltanto.

In tal caso vi consigliamo di installarne un’altra che si chiama Bartender ed è fatta apposta per personalizzare questo aspetto del Mac, andando a nascondere singolarmente quelle icone di cui non avete bisogno.

Valutate infine di accompagnarla anche a un’altra app, Menu Bar Spacing, che aiuta a fare ancora più ordine proprio lì in alto a destra.

Download e prezzo

PasteTiny è sviluppata dalla Evergreen Soft ed è distribuita tramite il Mac App Store dallo sviluppatore Mr.Darcy. Costa 3,99 €.

La versione attualmente disponibile è la numero 1.2.1, è localizzata anche in italiano e pesa appena 2,2 MB. Per installarla richiede almeno macOS 12.4.

Altre app

