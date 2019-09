OnePlus 7T ufficiale, tre camere e schermo a 90Hz

Insieme a OnePlus TV, la società presenta ufficialmente anche OnePlus 7T, un aggiornamento rispetto al terminale uscito ad inizio 2019. Le novità non mancano, come una tripla fotocamera sul retro e un display con frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Annunciato sul palco durante l’evento in India, il nuovo dispositivo offrirà un display a 90Hz, caratteristica apprezzata su OnePlus 7 Pro. OnePlus ha anche confermato che tutti i dispositivi futuri adotteranno un display con tale tecnologia.

Il nuovo smartphone aggiorna anche il reparto multimediale, proponendo un set di tre sensori sulla parte posteriore. La fotocamera principale è da 48 megapixel, un teleobiettivo ultra grandangolare da 117 gradi e possibilità di zoom 2x. Ad affiancare il sensore principale anche una seconda camera da12MP con grandezza pixel 1.0um e apertura f/2.2, e un terzo sensore da 16MP con apertura f/2.2.

Il design di OnePlus 7T non porta con sé grandi sorprese e novità rispetto al predecessore, anche se risulta leggermente più stretto e più lungo del diretto predecessore.

OnePlus 7T ha uno spessore di soli 8,1 mm, con un display 20:9, quindi più lungo rispetto a OnePlus 7, e arriverà nei colori argento satinato e blu ghiaccio, e impiegherà un design in vetro satinato opaco. Non è la prima volta che OnePlus utilizza questa finitura, vista di recente sulla linea di iPhone 11: non si tratta, comunque, di un copiato, dato che OnePlus lo aveva precedentemente utilizzato su OnePlus 6 nel 2018 .

Il display di OnePlus 7T, afferma la società, è più reattivo del 38% rispetto ad altri display e avrà una luminosità di picco di oltre 1000 nit, quindi offrirà migliori prestazioni HDR quando si guardano video da piattaforme come Netflix.

Ad alimentare il nuovo terminale sarà il processore Qualcomm Snapdragon 855, con un piccolo passo avanti rispetto a molti dei dispositivi del 2019, che ospitano invece uno Snapdragon 850. Tra le altre caratteristiche, il dispositivo gode di supporto alla ricarica Warp Charge 30T, che permette una ricarica rapida ancora più veloce, del 23% più veloce della Warp Charge vista e apprezzata su OnePlus 7 Pro.

A corredo, anche altoparlanti con supporto Dolby Atmos e un motore tattile rivisto. Come precedentemente confermato, OnePlus 7T arriverà con Android 10, con personalizzazione Oxygen OS.

Al momento non ci sono notizie sui prezzi in Europa, né sulla data di rilascio esatta. Ad ogni modo, sul sito OnePlus.com viene venduto a partire da 599 dollari per la versione 8GB + 128 GB.