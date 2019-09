EyeTV 4 in arrivo per macOS Catalina

Gli utenti degli stick USB e altre soluzioni che consentono di vedere il segnale televisiv o analogico e del digitale terrestre sul Mac avranno finalmente a breve la versione a 64 bit di Eye TV, storica applicazione che consente di visualizzare la TV sul Mac con vari sintonizzatori.

Geniatech ha fatto sapere che è in arrivo la versione a 64 della nota app per Mac. Eyetv 4 è al momento ancora disponibile solo come beta e per ottenerla bisogna firmare un accordo di riservatezza. Agli utenti storici farà ad ogni modo piacere che la loro applicazione sarà finalmente ggiornata.

EyeTV permertte di sintonizzare i vari canali, organizzarli, visualizzare guide ai programmi; alcune versioni consentono anche di registrare i programmi TV, sfruttare funzionalità quali il Replay veloce, andare avanti e indietro velocemente, visualizzare il segnale secondo varie modalità: overscan (nascondendo i bordi esteremi del segnale TV che non vengono visualizzati sull’apparecchio televisivo), a tutto schermo, senza interlacciamento (riducendo gli artefatti video provocati dalla visualizzazione di un segnale televisivo su un monitor).

Il nuovo macOS 10.15 Catalina permetterà di eseguire solo e soltanto applicazioni a 64 bit. L’aggiornamento di EyeTV è dunque fondamentale per chi usa questo programma in abbinamento ai vari tuner.

Elgato, lo ricordiamo, nel 2016 ha abbandonato il business dei dispositivi che consentono di vedere la TV su Mac, iPad e iPhone per cederli alla tedesca Geniatech Europe GmbH, società a sua volta controllata dalla cinese Shenzhen Geniatech Inc. Geniatech ha rivelato le varie tipologie di tuner TV impegnadosi a continuerà a sviluppare ed espandere i prodotti sia sul versante hardware, sia su quello software.

Geniatech produce hardware e software per Windows, iOS, OS X, Apple TV, Android e Linux, sistemi di intrattenimento, piattaforme per l’IPTV, TV tuner, dispositivi USB per la cattura audio/video, convertitori di segnali, ecc.

I prodotti Geniatech sono disponibili in Italia anche attraverso Amazon.