OnePlus a prezzi mai visti: serie Nord, 8 e 8T a partire da soli 126 €

OnePlus ha appena presentato la nuova linea OnePlus 9, eppure se si guarda agli altri terminali della società, ci si accorge che sono davvero tanti i modelli che vale a pena acquistare, con prezzi decisamente più convenienti e caratteristiche comunque d’eccezione.

Ecco le offerte su Oneplus Serie Nord, 8 e 8T, con prezzi a partire da 126 euro circa.

Quello che vi linkiamo su Aliexpress è uno store ufficiale OnePlus. Al momento, vengono proposti in offerta i seguenti modelli, ciascuno dei quali potrà essere acquistato da diversi magazzini, o in Cina o in Europa, ma buona parte dei prodotti possono essere spediti dall’Italia solo selezionando un magazzino europeo.

Ovviamente, i modelli più performanti dell’elenco sono OnePlus 8 e 8T, che sebbene non più top della gamma OnePlus, sono ancora terminali di tutto rispetto, che nel quotidiano non vi faranno certamente rimpiangere nessun altro dispositivo. Entrambi montano processore Qualcomm Snapdragon 865, mentre il display del modello T è a 120 Hz, e quello di OnePlus 8 a 90 Hz.

Se, invece, volete risparmiare qualcosa, la serie Nord è certamente quella che fa per voi. Nata quasi come uno spin off della serie principale, si tratta di dispositivi economici, ma comunque dotati di un ottimo rapporto qualità prezzo. Anche in questo caso scegliete la versione che fa per voi, ad esempio considerando se nella vostra regione è presente il 5G, o meno.

Tra le versioni Nord, la più potente può essere considerata la Nord 5G, con display fluido a 90 Hz, e il processore Snapdragon 765G, che certamente darà delle soddisfazioni nel quotidiano, anche ai gamer, essere un processore ottimizzato per il gioco.

Coupon

Sono inoltre disponibile diversi coupon che possono essere utilizzati in base all’importo del prodotto acquistato. Eccoli qui di seguito:

I coupon utilizzabili in Italia sono indicati nelle sezioni “EU” e “ALL” ed indicano la spesa necessaria per poterlo utilizzare e lo sconto ottenuto.

Per esempio il coupon 328FAST20 può essere utilizzato su una spesa di almeno 150 euro e dà diritto ad uno sconto di 20 euro.

Regali per i più veloci:

In regalo 500 auricolari Oneplus Buds Z per i primi 500 smartphone acquistati. Inoltre, per i primi 100 ci sarà la possibilità di vincere un coupon per acquistare Oneplus Nord N100 al 50%.

Di seguito vi lasciamo tutti i link per acquistare i diversi modelli: