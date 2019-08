Onvis SMS1, il sensore di movimento HomeKit che misura temperatura e umidità

Ora è possibile potenziare la casa connessa con Onvis SMS1, un sensore di movimento compatibile con HomeKit che può essere installato in qualsiasi ambiente e, grazie alle sue numerose funzioni, si rivela particolarmente utile in più di un’occasione.

Il dispositivo è in grado di captare il minimo movimento nel momento in cui una persona, un animale o un oggetto vi passa di fronte fino a 7 metri di distanza. Grazie alla compatibilità con HomeKit di Apple si inserisce all’interno del proprio arsenale di dispositivi connessi e può essere inserito all’interno di automatismi già esistenti o configurato per crearne di nuovi.

Ad esempio si può installare all’ingresso di una stanza per far sì che, con il passaggio, si accendano tutte le luci al suo interno, magari attivando anche specifiche scene in base all’orario della giornata.

Oppure si può usare come anti-furto e deterrente per i ladri: attivata la scena dedicata nel momento in cui ci si corica a letto o poco prima di uscire di casa, si può usare come allarme nel momento in cui vi si passa di fronte ad esempio attivando una sirena e contemporaneamente accendendo una luce in camera da letto e attivando la registrazione da tutte le telecamere Smart, magari parallelamente all’invio di una notifica sugli smartphone della famiglia.

Onvis SMS1 si installa a parete ed è alimentato da due batterie ministilo AAA incluse in confezione che promettono fino a 15.000 ore di autonomia, cioè quasi due anni con una sola carica, e il livello di energia residua si può controllare direttamente dall’app. Inoltre è compatibile con la tecnologia Bluetooth 5.0 e funziona ventiquattro ore su ventiquattro, raccogliendo tutti i movimenti rilevati all’interno di una lista e tenendone in memoria gli ultimi cento.

Oltre alla funzione appena descritta, incorpora anche alcuni sensori che gli consentono di funzionare anche come igrometro e termometro, permettendo così all’utente di conoscere la temperatura e la percentuale di umidità presenti nella stanza in cui è stato installato accedendo alla relativa sezione nell’app oppure più semplicemente chiedendolo a Siri. Questi dati vengono rilevati automaticamente ogni 5 minuti e il sistema è in grado di tenere in memoria l’andamento di entrambi i valori degli ultimi trentuno giorni.

Anche queste due misurazioni possono essere inserite all’interno di automatismi, ad esempio attivando il deumidificatore quando il valore dell’umidità sale al di sopra di una certa soglia oppure i radiatori quando la temperatura scende al di sotto di un’altra.

Chiaramente quelli che abbiamo citato sono solo alcuni degli utilizzi che si possono fare del sensore Onvis SMS1. La compatibilità con HomeKit e con tutti gli altri accessori che utilizzano la medesima tecnologia consentono infatti di impiegarlo contemporaneamente anche in centinaia di azioni diverse.

Se interessati all’acquisto, lo trovate in vendita con sconto 12% su Amazon al prezzo di 29,99 euro spedizione inclusa.