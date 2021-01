Ookla Speed Test ora misura velocità e qualità di streaming

La nota app Ookla Speedtest, che consente di verificare la velocità di trasmissione dati dei propri smartphone e della propria rete cellulare o Wi-Fi, si aggiorna con nuove funzionalità, e permette di testare adesso non solo la velocità ma anche la qualità della propria connessione in funzione dei video in streaming, mostrando la risoluzione massima che può ottenersi in relazione alla propria connessione. Ecco come funziona la nuova versione dell’app.

Ookla Speedtest mostra, anzitutto, la risoluzione massima supportata per i video in streaming dalla propria connessione dati a banda larga o mobile senza buffering. Ookla ha aggiunto questo nuovo test alla versione 4.3 dell’app, già disponibile in App Store gratis.

Ora puoi misurare la tua esperienza di streaming video comodamente dalla tua app Speedtest ! Per fornire questa nuova entusiasmante funzionalità, abbiamo anche spostato alcune cose. È più facile accedere alle impostazioni specifiche delle funzionalità e i tuoi risultati sono stati spostati in un menu globale.

Questa utility è nota e apprezzata da anni, soprattutto dagli utenti che desiderano quantificare le prestazioni della propria connessione di rete, fissa e mobile, per navigare, giocare, ma anche per lavorare e studiare da casa. Si tratta di un ottimo strumento anche per verificare le dichiarazioni del proprio operatore di telefonia in merito a velocità e latenza, non sempre infatti i valori dichiarati corrispondono a quelli effettivi.

L’app verifica ogni risoluzione e il bit rate adattivo, quindi visualizza i risultati. Così, è in grado di mostrare quale risoluzione e su quale dispositivo la visione risulta ottimizzata per la propria connessione di rete.

L’app è gratuita da questa pagina di App Store per iPhone, iPad e anche per Apple TV, ma è possibile acquistare pacchetti extra: 1,09 euro per eliminare la pubblicità, e 5,49 euro per ottenere un accesso illimitato mensile VPN. Nel caso in cui abbiate acquistato la rimozione della pubblicità in passato, ma si continuano a visualizzare annunci, o se si ha un abbonamento attivo per Speedtest VPN Premium, ma si visualizza ancora un limite di dati di 2 GB è necessario premere il pulsante “Ripristina Acquisto” nelle impostazioni per verificare gli acquisti attivi e ripristinare eventualmente qualsiasi funzionalità premium acquistata.

