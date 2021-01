Gli AirPods dominano gli auricolari wireless che nel 2020 crescono del 90%

A poche ore dalla presentazione dei risultati Apple, per cui si prevede un record storico di fatturato, arriva un’altra analisi che conferma che la pandemia ha fatto bene anche al mercato degli auricolari wireless che nel 2020 sono cresciuti a livello globale del 90%.

L’impressionante balzo spinge le unità spedite a oltre 300 milioni di pezzi nel mondo, mentre gli AirPods di Apple continuano a dominare questo settore con una quota di mercato leggermente inferiore al 50% del totale, come illustrato nel grafico di Strategy Analytics che riportiamo in questo articolo.

La categoria di prodotto che nel 2020 ha trainato la crescita è quella degli auricolari True Wireless Stereo, siglata TWS. Anche se le vendite sono rallentate nei primi mesi dello scorso anno per la pandemia, nella seconda metà dell’anno sono riprese con forza. Per quanto riguarda gli AirPods di Apple gli analisti rilevano che continuano a dominare anche se la quota di mercato è leggermente in discesa, questo per l’aumento dell’offerta da parte di numerosi altri marchi concorrenti.

Per il 2021 Strategy Analytics prevede che gli auricolari bianchi senza fili di Cupertino dovranno competere sempre più con dispositivi a prezzo inferiore di Xiaomi, Samsung, Huawei e altri marchi ancora. In ogni caso sembra esserci spazio per tutti, anche perché si stima che nel mondo solo un utente su 10 abbia acquistato degli auricolari wireless, accessorio sempre più richiesto anche perché Apple, Samsung e presto presumibilmente anche altri marchi escludono dalla dotazione di serie degli smartphone. Il sovraffollamento dell’offerta e dei marchi potrebbe portare a una consolidazione negli anni a venire.

Per completare la propria offerta top di gamma Apple ha introdotto le cuffie AirPods Max, qui la nostra recensione, mentre per quest’anno è previsto l’arrivo di AirPods Pro 2 e anche di nuovi AirPods di terza generazione con design simile a quello dei Pro attuali.

