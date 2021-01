Apple pubblica il trailer di Palmer con Justin Timberlake in arrivo su Apple TV+

Apple ha condiviso un primo assaggio del film intitolato Palmer con Justin Timberlake, un trailer di presentazione della pellicola presto in arrivo sul servizio di televisione in streaming Apple TV+. Il versatile Justin Timberlake, cantautore, ballerino, attore e produttore discografico statunitense, vestirà i panni di un ex fenomeno del football universitario che torna nella sua città natale per rimettere in sesto la propria vita dopo un periodo trascorso in prigione.

Una storia di redenzione, accettazione e amore, quella di Palmer, che arriverà su Apple TV+ venerdì 29 gennaio e che ora viene presentata attraverso una featurette condivisa da Apple.

La storia al centro di Palmer sarà ovviamente quella del giocatore di football. Nello show in dirittura di arrivo sulla piattaforma Apple TV+, in particolare, sarà messo a fuoco il periodo in cui Palmer, dopo aver scontato una pena in prigione, tornerà nella sua città natale, dove dovrà affrontare conflitti pesanti con il suo passato e una sfida importante: sarà responsabile di un ragazzo abbandonato dalla madre.

Palmer è prodotto da Sidney Kimmel, John Penotti, Charlie Corwin, Daniel Nadler e dal produttore premio Oscar Charles B. Wessler. Produttori esecutivi sono Terry Dougas, Jean-Luc De Fanti, Mark O’Connor, Paris Kassidokostas-Latsis e Bruce Toll. Il film è un progetto SK Global, Rhea Films e Nadler No GMO Popcorn Co., in associazione con Hercules Film Fund.

Tutti i dettagli sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trovano in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle principali piattaforme dello streaming §TV si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti.