OPPO Find X5 di nuovo al prezzo Prime Day, 200 euro in meno

Torna al prezzo del Prime Day OPPO Find X5 Pro, un dei terminali più eleganti d’oggi. Con 200 euro netti di sconto, potete acquistarlo a 799 euro cliccando direttamente a questo indirizzo.

Lo abbiamo recensito direttamente a questo indirizzo, indicando nel prezzo di listino di 999 euro uno dei pochissimi “contro” di questo terminale. Adesso che, però, lo si acquista a 799 euro, non avrete più scuse per non acquistarlo.

Si tratta di un terminale davvero performante, ad iniziare dal reparto camera, che gode di una tripla fotocamera IA 10bit con sensore principale da 50MP (Sony IMX766), con una fotocamera frontale da 32MP (Sony IMX615) e tante funzioni dedicata, come foto a 10 bit, Ultra Night Video 4K, Video 10bit, HDR, AI Beautification, filtro Hasselblad.

Sul frontale svetta un grande display Amoled 10bit da 6.55 pollici Dynamic 120HZ FHD+ con protezione visiva, mentre la longevità è assicurata dalla batteria da 4800mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC 80W+AirVOOC 30W.

Non mancano, ovviamente, tutte quelle caratteristiche che lo rendono un top di gamma, come sblocco con impronta sotto schermo, oltre al supporto per lo sblocco facciale.

Solitamente il suo listino è di 999 euro, che lo rende poco appetibile ai più, ma al momento lo si può acquistare con 200 euro di sconto netto su Amazon, con tutte le garanzie collegate al noto store, cliccando direttamente a questo indirizzo.