Google rilascia Android 13 ultima beta prima del lancio

Dopo un ciclo di patch insolite nelle ultime settimane, Google sta rilasciando Android 13 Beta 4 come “aggiornamento finale per i test e sviluppo”: il colosso di Mountain View ha affermato che ci si trova “a poche settimane dal rilascio ufficiale di Android 13. Con queste parole Google ha annunciato l’arrivo imminente di Android 13:

Un enorme ringraziamento alla nostra comunità di sviluppatori per aver contribuito a plasmare la versione di Android 13! Avete fornito migliaia di segnalazioni di bug e approfondimenti condivisi che ci hanno aiutato a ottimizzare le API, migliorare le funzionalità, correggere bug significativi e, in generale, rendere la piattaforma migliore per utenti e sviluppatori Per gli sviluppatori, Android 13 Beta 4 è una “build release candidate per il test finale”

Google afferma che sono davvero tanti i problemi risolti in Android 13 Beta 4, come alcuni relativi alle connessioni Bluetooth, all’app Google Camera che occasionalmente si bloccava sui dispositivi Pixel 6 e Pixel 6 Pro, e molti altri ancora.

Le immagini di sistema di Android 13 Beta 4 sono disponibili per Pixel 4 (XL), Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 e Pixel 6 Pro, nonché per l’emulatore Android. Naturalmente, la maggior parte degli utenti installerà la Beta 4 (TPB4.220624.005) con la patch di sicurezza di luglio dal sito web del programma Android Beta. Quelli che hanno la Beta 3.3 possono aspettarsi un aggiornamento Over The Air, OTA nelle prossime ore.

Rispetto all’attuale Android 12 le novità principali del nuovo in arrivo includono aggiornamenti alle funzionalità di privacy, autorizzazioni di notifica, il supporto per i protocollipiù recenti tra cui HDR Video e Bluetooth LE Audio, oltre a strumenti da utilizzare su software per schermi e tablet di grandi dimensioni.

Altre nuove funzionalità includono il supporto della lingua per app e le icone a tema.

Android 13 è già stato sottoposto a numerosi cicli di anteprime per sviluppatori e beta test da quando è stato rivelato ai partner all’inizio del 2022: sostituirà Android 12, che è stato rilasciato nell’ottobre 2021.

Nelle scorse ore Google ha avviato la distribuzione di ChromeOS Flex, sistema operativo che può essere sfruttato su vecchi Mac e PC per trasformali in Chromebook. Tutte le notizie sull’universo Android sono disponibili da questa pagina di macitynet.