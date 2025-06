OPPO lancia in Italia il tablet Pad SE e gli auricolari Enco Buds3

OPPO ha annunciato ufficialmente il lancio in Italia del suo ultimo tablet OPPO Pad SE e degli auricolari Enco Buds3: entrambi i prodotti – spiega l’azienda – hanno lo scopo di offrire soluzioni pratiche così da essere integrate nell’uso quotidiano.

OPPO Pad SE è dotato di un display LCD da 11 pollici con risoluzione Full HD+ con luminosità di picco fino a 500 nits. Mette a disposizione un pannello opaco anti riflesso, in grado di ridurli fino al 97%, migliorando la leggibilità in ambienti luminosi.

Quanto al design, offre uno spessore di 7,39 mm e un peso di circa 530 grammi, dunque molto leggero, così da poter essere utilizzato in mobilità o sul divano anche per sessioni medio lunghe.

Nonostante il peso contenuto, offre una batteria da 9.340 mAh, per un’autonomia di circa 11 ore in riproduzione video e 85 ore in ascolto musicale. Supporta anche la ricarica SUPERVOOC da 33W e una funzione di risparmio energetico intelligente che spegne automaticamente il dispositivo dopo sette giorni di inattività.

OPPO Enco Buds3

L’altro dispositivo presentato per il mercato italiano, OPPO Enco Buds3, sono auricolari true wireless con driver dinamici da 12,4 mm con membrana in PET placcata titanio e supportano i codec AAC e SBC.

Tra le possibilità di ascolto gli utenti potranno scegliere tra tre profili audio tramite la tecnologia Enco Master, mentre OPPO Alive Audio combina l’algoritmo HRTF con effetti di riverbero per una resa tridimensionale. Offrono cancellazione passiva del rumore favorita dal design semi in-ear, e la connessione Bluetooth 5.4 assicura stabilità entro 10 metri. Il passaggio tra dispositivi è fluido grazie alla connessione bineurale. Per il gaming, è presente una modalità a bassa latenza da 47 ms.

Gli auricolari si integrano perfettamente con l’ecosistema OPPO, offrendo anche comandi touch, aggiornati con una nuova area sensibile, che può essere personalizzata per consentire di gestire la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate, attivare l’assistente vocale e scattare foto.

Gli auricolari includono anche funzionalità avanzate come la Traduzione Vocale AI in tempo reale e AI Clear Call, che migliora la qualità delle chiamate in ambienti rumorosi. L’autonomia dichiarata è di 9,5 ore con una singola carica, che sale a 48 ore con la custodia da 530 mAh. In 10 minuti di ricarica si ottengono circa tre ore di ascolto.

Gli auricolari sono compatibili con Android e iOS e possono essere gestiti tramite l’app HeyMelody o direttamente dalle impostazioni Bluetooth nei dispositivi OPPO.

Prezzi e disponibilità

OPPO Pad SE è disponibile su OPPO Store in versione Wi-Fi al prezzo di 219,99 euro, mentre il modello con connettività LTE a 249,99 euro. Invece gli auricolari OPPO Enco Buds3 sono proposti al prezzo di listino di 39 euro presso Oppo e rivenditori: sono già acquistabili in sconto tramite Amazon.