Il notch di iPhone 14 Pro avrà una forma sorprendente

Ormai ci siamo, la presentazione della linea di iPhone 14 è ormai dietro l’angolo, con il keynote Apple programmato per il 7 settembre: come spesso accade le anticipazioni pre lancio hanno già delineato il volto del prossimo smartphone, ma come ogni anno potrebbero esserci delle sorprese: la prima riguarderebbe il notch, o meglio i due ritagli o fori di iPhone 14 Pro (qui tutto quello che c’è da sapere): sebbene due e separati, potrebbero apparire come un solo elemento quando il terminale è in uso.

Sono passati quasi 12 mesi da quando le voci hanno suggerito per la prima volta che i prossimi modelli di iPhone 14 Pro di Apple saranno caratterizzati da due fori nella parte frontale, uno circolare e l’altro allungato a forma di pillola nella parte superiore del display. Mentre questo dettaglio di progettazione è stato corroborato da numerosi analisti e leaker rispettati, ciò che è rimasto meno chiaro è come il software di Apple si adatterà ai ritagli quando il display dell’iPhone è attivo.

Secondo le ultime informazioni fornite da una fonte anonima a MacRumors, il foro circolare e quello a forma di pillola non saranno visivamente separati quando il display di iPhone sarà acceso, ma in realtà appariranno come un unico foro più grande di forma contigua e allungata. Invece di attenersi all’estetica irregolare dei due fori fisici nel display, il suggerimento è che Apple abbia scelto di spegnere via software i pixel che si trovano nello “spazio morto” tra i due fori per creare l’aspetto di un unico ritaglio unificato così da distrarre meno l’utente.

Altre anticipazioni che circolano sui social cinesi, presumibilmente provenienti da dipendenti Foxconn, sostengono anche che Apple intende espandere visivamente le aree oscurate intorno ai ritagli per ospitare contenuti. Ad esempio, Apple potrebbe rendere l’area leggermente più ampia per adattarsi alle icone di stato sui lati sinistro e destro, o addirittura estenderla verso il basso in un grande quadrato arrotondato quando arrivano determinate notifiche.

Sapremo con certezza se questa voce dell’ultimo minuto sarà vera mercoledì prossimo, 7 settembre, quando Apple terrà il keynote di presentazione intitolato “Far Out”, in italiano reso con Oltre ogni Oltre, durante il quale svelerà la nuova serie di iPhone 14, Apple Watch 8, il primo Apple Watch Pro e forse anche altre novità.

Tutto quello che sappiamo su iPhone 14 Pro, per notch, fotocamere, specifiche e prezzi rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Naturalmente, come sempre, Macitynet seguirà l’evento con una diretta, con tanto di commenti ufficiali sull’hardware presentato e tante immagini in tempo reale. Per tutto quello che c’è da sapere su iPhone 14 Pro il link da seguire è direttamente questo, mentre per tutto quanto sappiamo finora su iPhone 14 il link è quest’altro.