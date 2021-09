Ora c’è anche la custodia per Magic Mouse

Se state per partire per un viaggio e dovete portare con voi il computer, oppure se per lavoro vi spostate quotidianamente col portatile nella valigetta, o se più in generale non sapete dove riporre il mouse quando vi spostate da una parte all’altra, sappiate che su Amazon c’è anche questo: una custodia a misura di Apple Magic Mouse.

Si tratta di una soluzione appositamente progettata per chi ritiene che il taschino della borsa non basti per proteggerlo da urti e graffi o per tutti quelli che vivono nella costante perfezione e non possono tollerare che anche un solo oggetto si trovi fuori posto. Insomma, maniaci dell’ordine o con l’ansia da graffietto, qualche che sia il caso la custodia ProCase su misura di Magic Mouse risponde proprio a queste esigenze.

Si tratta infatti di una custodia costruita in EVA (Etilene Vinil Acetato), un materiale plastico a base polietilene che rende al contempo la struttura esterna rigida, e quindi protettiva, ma anche piuttosto leggera. Complessivamente infatti questa custodia aggiunge soltanto 14 grammi al proprio arsenale ma, grazie al doppio strato protettivo, al rivestimento in tessuto all’esterno (di colore nero) e alla morbida imbottitura all’interno permette di riporre il mouse proteggendolo da acqua, polvere, urti, ammaccature e graffi.

Nella parte interna c’è una tasca a rete che può essere usata per riporre altri piccoli oggetti come chiavette USB, schede SD, schede SIM o il cavetto per ricaricarlo: il sistema di apertura e chiusura è caratterizzato da una cerniera lampo con doppia clip e all’esterno è presente un moschettone in alluminio con laccetto per poterla appendere al polso. Le misure interne sono di 13,4 x 7,6 x 3,6 centimetri, quindi potrebbe essere compatibile anche con altri mouse che non sia quello senza fili di Apple.

Chi desidera comprare questa custodia ProCase per Magic Mouse può attualmente acquistarla su Amazon dove è venduta al prezzo di 13,99 euro.