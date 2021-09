Intel, un servizio di robotaxi a Monaco di Baviera nel 2022

Nel corso di un keynote tenuto all’IAA Mobility (annuale motor show dedicato al settore automotive che si svolge in Germania), il CEO di Intel Pat Gelsinger e il co-CEO di Sixt SE Alexander Sixt hanno annunciato una collaborazione per iniziare a offrire servizi di ride-hailing con veicoli autonomi a Monaco di Baviera nel 2022.

La collaborazione tra Mobileye, sussidiaria di Intel (acquisita nel 2017), e SIXT, uno dei principali fornitori internazionali di servizi di mobilità che a sede in Germania, ha tra le altre cose l’obiettivo di far crescere i servizi di ride sharing senza conducente in Germania e in altri paesi d’Europa entro la fine di questo decennio.

I passeggeri potranno accedere al servizio attraverso le app di Moovit e di SIXT. L’offerta di questi robotaxi autonomi farà parte della piattaforma di mobilità ONE di SIXT, che combina in una singola app i prodotti per chiedere passaggi, il noleggio auto, il car sharing e la car subscription.

La possibilità di chiamare un robotaxi autonomo farà parte del servizio SIXT ride, mostrata durante il keynote di Alexander Sixt. Mobileye ha anche presentato i veicoli – recanti i brand MoovitAV e SIXT – che saranno prodotti in serie e utilizzati per il servizio di robotaxi in Germania. È la prima volta che Mobileye mostra pubblicamente il suo sistema di guida autonoma completamente integrato, denominato Mobileye Drive, in un veicolo che sarà utilizzato per servizi commerciali di guida autonoma.

Una legge sui veicoli autonomi (AV) recentemente promulgata in Germania permette ai veicoli senza conducente di circolare sulle strade tedesche, consentendo ai robotaxi Mobileye di iniziare i test per i primi passeggeri sulle strade di Monaco di Baviera nel 2022. Successivamente, la flotta passerà dalla fase di test a una fase commerciale, previa l’approvazione da parte degli enti normativi.

Mobileye sarà proprietaria della flotta di robotaxi utilizzata nel servizio di Monaco di Baviera, mentre SIXT sfrutterà l’esperienza nella fornitura, manutenzione e gestione delle flotte automobilistiche. Quando il servizio sarà lanciato nella città, i veicoli recheranno i brand MoovitAV service e SIXT per consentire ai clienti di distinguere i veicoli della flotta autonoma dal tradizionale ride-hailing.

