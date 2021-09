TCL sorprende con i TV mini LED 4K e 8K con audio da urlo

TCL ha presentato i suoi nuovi televisori Mini LED 8K durante l’evento di lancio a tema “Transcend Vision”. Si tratta di TV Mini LED della Serie X, che comprendono la Serie X92 Pro Mini-LED 8K OD Zero e la Serie X92 TV Mini-LED 8K. Al loro fianco, anche il vincitore del premio EISA “Premium LCD TV 2021-2022”, il modello Mini-LED 4K 65C825. La Serie X92 Pro sarà disponibile nella versione da 85 pollici, mentre la Serie X92 in quelle da 65 e 75 pollici.

La tecnologia Mini-LED della Serie X, spiega il costruttore, offre agli spettatori una esperienza visiva con un numero maggiore di LED più piccoli che producono più zone di controllo del contrasto, cosi da rivelare più dettagli, avere una maggiore luminanza e una maggiore gamma cromatica, in inglese High Dynamic Range, siglata HDR.

I mini LED impiegati nei modelli della Serie X92 Pro Mini-LED OD Zero hanno una dimensione 700 volte più sottile rispetto ai LED convenzionali, ed è certificata 8K Association per garantire una vera esperienza in Ultra HD. Inoltre, offre risoluzione e upscaling in 8K per avere un maggior numero di contenuti con la migliore chiarezza delle immagini in movimento grazie al pannello 8K da 120Hz.

La Serie X92 Pro è dotata di audio a 5.1.2 canali con 25 altoparlanti e 160 watt di uscita. Invece, la Serie X92 ha 2.1 canali e 60 watt di uscita. Sia la Serie X92 Pro che la Serie X92 sono dotate di un sistema audio con hardware Onkyo e tecnologia audio Dolby Atmos.

Quanto al design, la Serie X92 Pro propone un profilo ultrasottile, raggiungibile per merito della tecnologia TCL Mini-LED OD Zero, e propone una scocca in alluminio spazzolato. Lo stile è riflettente e avvolgente, anche grazie a una diffusione del suono attraverso gli altoparlanti laterali che arrivano direttamente allo spettatore.

La Serie X include il Game Master Pro, dotato di HDMI 2.1 e Wi-Fi 6 per garantire immagini fluide e con basso input lag. Il pannello da 120Hz propone un’elevata compensazione dinamica della frequenza di aggiornamento, in grado di ridurre il trailing del colore, la sfocatura e il juddering.

La Serie X92 Pro e la Serie X92 sono dotate di Google TV, così da poter beneficiare di tutte le app e le funzionalità in forza alla piattaforma. Ultimo, non per importanza, godono di Magic Camera, grazie alla quale accedere a Google Duo pre-installato, consentendo videochiamate istantanee con la famiglia, gli amici o i colleghi di lavoro. Le nuove Serie X sono anche pre-programmate con un assortimento di istruzioni gestuali, permettendo agli utenti di interagire con il TV tramite il solo comando gestuale, muovendo le mani senza dover ricorrere all’uso del telecomando o ai comandi vocali.

Il costruttore ha appena presentato anche il nuovo smartphone TCL 20R, un Android 5G con caratteristiche interessanti e prezzo super abbordabile Per tutte le notizie relative al marchio potete cliccare direttamente su questo indirizzo.