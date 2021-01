Oral-B iO 9n, la Ferrari degli spazzolini elettrici Smart è scontato di 100 euro

Su Amazon è in offerta il migliore degli spazzolini elettrici del catalogo attuale di Oral-B: stiamo parlando dell’Oral-B iO 9n che, grazie all’offerta del giorno, è scontato di 100 euro.

Con questo modello Oral-B offre un’esperienza di spazzolamento unica nel suo genere. Con una tecnologia avanzata basata su un’ingegneria di livello mondiale, offre la pulizia piu completa, delicata e silenziosa di sempre. Sicuramente quando si passa da uno spazzolino manuale ad uno elettrico si migliora la propria igiene dentale, ma quando si passa dallo spazzolamento elettrico a quello iO, si va oltre l’ordinario.

Una delle caratteristiche esclusive che lo differenziano dagli altri modelli, incluso l’ottimo Genius X, è la rilevazione 3D dei denti: grazie all’Intelligenza Artificiale è in grado di rilevare lo spazzolamento sulle superfici anteriori, superiori e posteriori dei denti e così guidare l’utente verso la pulizia più completa possibile.

L’altra differenza più evidente risiede nel display interattivo a colori, che segnala le informazioni vitali: comprese le modalità di spazzolamento e l’usura della testina, saluta l’utente quando lo accende e gli sorride quando viene fatto un buon lavoro. Da qui è possibile tenere d’occhio l’avanzamento della barra di ricarica e il timer di due minuti, nonché scegliere una delle 7 modalità di spazzolamento. Questa è la terza differenza con il Genius X, che offre 6 modalità mentre qui cen’è una in più. Si può infatti scegliere tra pulizia quotidiana, denti sensibili, protezione gengive, pulizia profonda, sbiancante, nettalingua e denti ultra sensibili.

Utilizza la testina rotonda, ispirata agli strumenti del dentista, in grado di pulire i denti con micro-vibrazioni e un’azione oscillante. Questo – si legge nella scheda tecnica – combinato al fatto che dopo una settimana di utilizzo le gengive saranno più sane al 100% mentre già nell’immediato, con la prima pulizia, lascia una sensazione di freschezza e pulizia irraggiungibile da modelli meno performanti.

Questo modello come altri è dotato di un sensore di pressione di spazzolamento che si illumina con luce rossa quando si sta spazzolando troppo forte e con luce verde quando si sta spazzolando in modo corretto. Viene venduto insieme ad una custodia da viaggio con caricatore Power2Go per ricaricare lo spazzolino elettrico con facilità. Il caricatore è di tipo magnetico e promette una ricarica completa in circa 3 ore.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo al momento è in offerta su Amazon. Anziché 329 euro si compra per 229,99 euro spedizione inclusa, ovvero 100 euro in meno rispetto al prezzo di listino.