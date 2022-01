CES 2022, il termometro digitale BCool si carica scuotendolo

La comodità del digitale coi vantaggi dell’analogico: è quanto si potrebbe dire in poche parole di BCool, il termometro che l’azienda francese Baracoda Daily Healthtech ha presentato in questi giorni al Consumer Electronics Show di Las Vegas (CES 2022), dimostrando come sia possibile coniugare il meglio dei due mondi in un prodotto moderno, connesso ed ecologico.

Questo termometro infatti ha dalla sua parte BMotion, una tecnologia brevettata che sfrutta i movimenti per ricaricare la batteria: così, bastano poche scosse, come si faceva negli anni addietro per abbassare il livello del mercurio contenuto nei termometri in vetro tradizionali, per dare l’energia sufficiente al sistema per garantire la misurazione della temperatura. Stesso sistema quindi, ma senza il mercurio a gestire la temperatura, che viene invece controllata tramite un sensore da avvicinare per pochi secondi alla fronte.

Quindi non è neppure invasivo, ed è allo stesso tempo molto rapido, perché come dicevamo basta accenderlo, scuoterlo un paio di volte e avvicinarlo alla pelle, un insieme di azioni che si eseguono in una manciata di secondi e che allo stesso tempo restituiscono «una misurazione della temperatura corporea accurata».

A questi vantaggi si aggiungono poi quelli della tecnologia più recente: è infatti presente un modulo Bluetooth per collegare BCool allo smartphone e, tramite app, gestire le varie misurazioni archiviandole sul telefonino e suddividendole tra i vari membri della famiglia, con la possibilità di associare una nota nella quale aggiungere eventuali sintomi o farmaci assunti, in modo da poter creare rapidamente un riepilogo con lo storico delle misurazioni e delle azioni intraprese che può poi essere condiviso con il proprio medico.

Per finire il termometro è impermeabile, il che non guasta perché consente di mantenerlo pulito con facilità. L’azienda come dicevamo lo ha presentato al CES 2022, dove ha ricevuto l’Innovation Award Honoree per la sostenibilità (è realizzato in plastica riciclata), l’eco-design e l’utilizzo intelligente dell’energia. Prezzi e data di commercializzazione saranno resi noti più avanti.

