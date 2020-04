Ordine esecutivo di quarantena per le strutture di Samsung che producono display in Vietnam

Le autorità hanno ordinato di mettere in quarantena le fabbriche di Samsung che producono display in Vietnam. A riferirlo è Reuters spiegando che le autorità o nel nord del Vietnam hanno ordinato alle persone che lavorano nelle strutture di Samsung Display di restare in quarantena dopo che un dipendente dell’azienda è risultato positivo al nuovo coronavirus.

Un lavoratore 25enne dell’unità EQC-SI della fabbrica di Samsung Display nella provincia di Bac Ninh (una città una città d nella provincia omonima), domenica 12 aprile è risultato positivo al nuovo coronavirus secondo quanto riportato dalla task force anti-COVID-19 che opera nei dintorni della provincia di Bac Giang.

La società capogruppo, Samsung Electronics, ha confermato il caso ma afferma che l’accaduto non avrà ripercussioni sulle produzioni in Vietnam di Samsung Display. Nguyen Huong Giang, presidente del Comitato del Popolo della provincia di Bac Ninh, lunedì 13 aprile ha riferito all’emittente di stato VTV che 44 persone sono state messe in quarantena, e che la struttura e gli autobus usati per trasportare i lavoratori sono stati spruzzati con disinfettante.

Benché si tratti di un piccolo stabilimento produttivo, quella di Bac Ninh è fondamentale per Samsung ed è il primo aperto in Vietnam nel 2008, seguito da altri due successivamente, responsabile di circa un quarto delle esportazioni annuali di questi prodotti che partono dalla nazione, per un ammontare di 60 miliardi di dollari.

Il sito Appleinsider riferisce che è chiaro se la struttura di Bac Ninh produce display anche per Apple. Samsung ha ad ogni modo da tempo incrementato la produzione di display in Vietnam. I piani di espansione sono stati colpiti dalle politiche della nazione sulla questione coronavirus, in altre parole non consentendo agli ingegneri di Samsung di spostarsi in giro per il paese.

