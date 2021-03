Ortofon presenta tre nuove testine per i giradischi Pro-Ject

Ortofon ha da poco celebrato 100 anni di storia: l’azienda danese ha sempre prodotto testine per giradischi ed è oggi in grado di offrire una gamma di prodotti ampia e sfaccettata, che consta di oltre 100 modelli, dagli entry level, fino alle celebrative più sofisticate, come la 250 LVB per la commemorazione del 250 anniversario dalla nascita di Ludwig Van Beethoven, o la MC Anna, dedicata alla soprano Anna Netrebko.

Un’azienda con una storia così radicata non poteva non legare il suo nome a un’altra eccellenza nella costruzione dei giradischi, senza i quali una testina non avrebbe senso di esistere. Questa azienda non poteva essere altro se non Pro-Ject, che utilizza, per tutti i propri prodotti già dotati di pick-up, testine Ortofon, di qualità e prezzo diversi secondo la classe del prodotto.

Di questi giorni il debutto di una coppia di pick-up Ortofon che si adattano a tutti i giradischi Pro-Ject di ingresso e possono rappresentare una valida sostituzione alla dotazione esistente, sia in caso di danneggiamento, sia quando si voglia effettuare un upgrade delle prestazioni. Si chiamano OM5E e Super OM5E o il solo stilo 5E a bordo di entrambe, e si affiancano a OM5S in dotazione all’offerta entry-level di Pro-Ject e in particolare alle serie Elemental, Primary, Vertical, Juke Box, T ed Essential.

Sono progettate per sostituire la testina premontata (anche la precedente OM10), sia quando si debba cambiare per motivi di danneggiamento o usura, sia in caso di upgrade, ed è possibile rimpiazzare tutto il corpo o solo lo stilo. Quest’ultimo, il 5E, ha la puntina ellittica e quindi offre una maggiore superficie di contatto con il vinile e pertanto maggiori prestazioni; per avere già un ottimo salto di qualità è quindi possibile semplicemente sostituire lo stilo a quello esistente, se invece si vuole migliorare anche la parte “attiva” della testina, sarà necessario sostituire tutta la cartuccia, e a quel punto bisognerà acquistare la Super OM5E, visto che la OM5E altro non è se non una OM5S con lo stilo 5E.

La suite OM5 di Ortofon si adatta, tra l’altro, a qualsiasi giradischi in commercio, e rappresenta in modo più semplice ed efficace di sostituire un pick-up obsoleto o danneggiato con uno nuovo estremamente prestazionale rispetto al prezzo di acquisto.

Disponibilità e prezzi

I prodotti di Ortofon sono distribuiti in Italia da Audiogamma Spa. I prezzi al pubblico sono Ortofon OM5S a 60 euro, Ortofon OM5E a 80 euro e Ortofon Super OM5E a 99 euro.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati ai dischi e al mondo del vinile sono disponibili da questa pagina, invece per tutte le notizie che parlano di accessori audio si parte da qui.