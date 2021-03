AirPods 3, inizia la produzione delle componenti

Anche se a Taiwan la produzione di alcune componenti per i prossimi AirPods 3 sembra sia già cominciata, lancio e disponibilità per gli utenti sono ora previsti solo tra diversi mesi, più precisamente nel terzo trimestre 2021.

L’inizio della produzione delle componenti per AirPods 3 riguarda i sensori ottici da parte di ASE Technology. Non viene però specificata la funzione associata a questa componente, così non è dato sapere se si tratta del sistema per rilevare se gli auricolari siano indossati o meno o, se invece, questo sensore sia destinato a rilevare battito o altri parametri per salute, benessere e sport per dotare gli auricolari di nuove funzioni.

Ma anche se la produzione delle componenti AirPods 3 risulta già avviata, si prevede che la produzione industriale in grandi volumi arriverà con tempistiche in linea per il lancio nel terzo trimestre di quest’anno, come segnala DigiTimes, la stessa finestra temporale indicata dall’attendibile analista Ming Chi Kuo. Ricordiamo che in precedenza la comparsa online di rendering e anche di alcune fotografie, oltre alle previsioni di diverse fonti, puntavano a un rilascio già entro il primo o secondo trimestre di quest’anno.

I nuovi AirPods 3 sono attesi con steli più corti e in generale con un design molto diverso da quello attuale, più in linea con gli AirPods Pro, qui la nostra recensione. Naturalmente senza cancellazione del rumore per contenere il prezzo di vendita. Sempre per quest’anno sono stati indicati già volte in arrivo anche AirPods Pro di seconda generazione.

