Tutto su Netatmo e Homekit: prodotti, compatibilità, recensioni e prezzi

Quale utente Mac o iPhone da qualche anno non conosce il marchio Netatmo? L’azienda francese che ora fa parte della grande multinazionale Legrand-Bticino è da sempre un prima linea nella creazione di prodotti smart che si abbinano ai computer, smartphone e tablet della mela e solo pochissimi prodotti del suo catalogo non sono integrati in Homekit.

Ecco una rassegna del catalogo diviso per per ambiti: termoregolazione, videocamere, sistemi di sicurezza, dati meteo e infine dati ambientali. Non dimentichiamo però che con l’inserimento di Netatmo nel gruppo Legrand sono nati tanti progetti come LivingNow with Netatmo e LivingLight with Netatmo che portano la domotica wireless ad un livello di facilità d’uso e di integrazione mai visti in precedenza. Inoltre grandi aziende come Velux e produttori di sistemi di riscaldamento o accessori (si pensi anche a Smarther2 della ormai “cugina” BTicino) hanno integrato la tecnologia Netatmo nella gestione intelligente di accessori e sistemi che utilizzavano altre tecnologie per portarle all’interno del sistema Homekit di Apple.

Qui sotto vi riportiamo i prodotti con la loro scheda Amazon in modo da fornirvi un’idea dei prezzi correnti e degli eventuali sconti disponibili in occasione degli eventi speciali dell’anno, Black Friday compreso. vi forniamo anche i link alle nostre recensioni visto che nel tempo macitynet ha testato e continua a testare tanti prodotti dell’azienda nella sezione CasaVerdeSmart.

Telecamere Homekit

Si tratta di telecamere ad altissima “intelligenza” in grado di riconoscere diverse persone all’interno della casa o distinguere tra persone e animali all’esterno. Oltre ad essere integrabili in Homekit sono abbinabili a sistemi videocitofonici Smart di Bticino come 300X e 100X e sono consultabili oltre che da Mac, iPhone, iPad, Apple Watch anche dalle postazioni video interne dei modelli Bticino citati sopra.

Telecamere

Le abbiamo provate quando ancora non erano compatibili Homekit e pure dopo. Ora sono compatibili pure con Homekit Secure Video e ne stiamo testando una insieme ad un sistema citofonico BTicino. Trovate qui la recensione di Welcome e qui quella di Presence.

Campanello Smart

E’ un prodotto molto recente anche se annunciato da diverso tempo. E’ al momento trai pochi prodotti Netatmo che non abbiamo testato sulle nostre pagine.

TermoRegolazione Homekit

Il termostato disegnato da Starck è stato il primo prodotto di Netatmo compatibile con Homekit (la stazione meteo è stata resa compatibile in seguito) ed è a tutt’oggi vendutissimo per l’ottima estetica e l’integrazione con l’ecosistema Netatmo e Homekit a cui si sono aggiunte in seguito le valvole da applicare ai radiatori. Se avete un impianto centrale condominiale potete acquistare solamente le valvole con il bridge e regolare la temperatura di ogni singola stanza dell’abitazione. Vi ricordiamo che le valvole Netatmo sono compatibili con il termostato BTcino Smarther 2. Su macitynet trovate due guide importanti sulla termoregolazione smart: quella dedicata ai Termostati e quella dedicata alle valvole termostatiche. Vi ricordiamo che le valvole sono state aggiornate di recente e sono in grado di rilevare anche l’apertura delle finestra per avere un maggior risparmio.

Termostato Smart

Valvole Termostatiche Smart

Stazione meteo homekit e accessori

Il primo prodotto Netatmo (da cui discende probabilmente quello dell’azienda) che ha portato la stazione meteo nel mondo smart e che si è arricchito man mano degli accessori per rendere la soluzione completa. Ora è anche compatibile con Homekit.

Sistemi di sicurezza (in parte Homekit)

Sirena e tag rilevatori non sono al momento compatibili con Homekit mentre il rilevatore di Fumo può essere integrato nel sistema Apple e ampliare la capacità di segnalazione con lampade che si colorano etc. Abbiamo provato i Tags su questa pagina di macitynet.

Rilevamento Ambientale Homekit

Netatmo Misuratore qualità dell’aria, sensori di temperatura, umidità, rumore e CO2, NHC-IT, Rosa/Oro: è ottimo se abbinato all’automazione di finestre (come le velux) o ventole oppure semplicemente per avvisarvi che la qualità dell’aria che respirate è di basso livello. Lo abbiamo provato su questa pagina di Macitynet.

