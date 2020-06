OWC Envoy Express: astuccio Thunderbolt 3 superveloce per unità SSD NVME

OWC ha annunciato il nuovo OWC Envoy Express, un geniale astuccio certificato Thunderbolt 3 che si alimenta direttamente dal bus (eliminando di fatto la necessità di qualsiasi alimentazione), leggero (meno di 100 grammi) e di piccole dimensioni (lungo quanto una penna a sfera).

Questo box esterno in alluminio nero supporta qualsiasi unità SSD M.2 NVMe 2280, offre un transfer rate di lettura e scrittura elevato, fino a 1553MB/s, e include un cavo Thunderbolt 3 da 25 cm (da collegare all’interno e rimovibile se si dovesse rompere).

Oltre che sulla scrivania, il produttore riferisce che l’accessorio arriva con un adesivo temporaneo (rimovibile) che permette di attaccarlo saldamente al retro di MacBook Pro o iMac per comodità. Potete anche collegarlo stabilmente ad una cover del vostro portatile per avere sempre a disposizione la memoria veloce che vi mancava.

Sono supportate unità di qualsiasi dimensione.

Il prezzo di listino negli USA è di 79,99$ (circa 71 euro) ma con i pre-ordini è possibile averlo a 68,00$ (circa 60,00 euro). Il kit include cacciavite, viti e due anni di garanzia.

Vi ricordiamo che è possibile acquistare in questo momento tante unità di memoria SSD M.2 NVMe a prezzi sempre più vantaggiosi con tagli che partono dai 256 GB e costi che si aggirano sui 70 Euro per un 512 GB. Un valido sistema per aggiungere un disco veloce anche ai Mac o PC con Thunderlbolt 3 nati con SSD limitato.