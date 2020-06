Anker PowerCore Lite, batteria d’emergenza da 20000 mAh con due USB in sconto a 31,99 euro spedita

Se state per partire per le vacanze oppure se avete semplicemente la necessità di mettervi un borsa una powerbank capiente e performante, acquistate la Anker PowerCore Lite attualmente in promozione con un codice a soli 31,99 euro spedizione inclusa.

Innanzitutto, questa batteria d’emergenza contiene 20.000 mAh quindi promette più e più ricariche complete dei dispositivi che vi vengono collegati. Se ne possono collegare fino a due contemporaneamente attraverso le due prese USB-A che, in condizioni di massimo carico, sono in grado di erogare contemporaneamente fino a 2.4 A ciascuna (fino a 3A se invece se ne usa soltanto una alla volta), quindi è un accessorio potenzialmente in grado di ricaricare a piena potenza anche due tablet insieme.

Per ricaricarla si può utilizzare la più comune presa microUSB oppure direttamente la presa USB-C, in modo da massimizzare la ricarica ed eventualmente utilizzare un solo cavetto quando si parte per un viaggio (chiaramente supponendo di usarla solo con dispositivi che si ricaricano tramite USB-C).

In numeri, i 20.000 mAh dovrebbero promettere all’incirca sette ricariche di un iPhone 8, cinque per un iPhone X o un Galaxy S9 oppure più di una completa per un iPad Air 2, quindi può essere un valido alleato in tutte quelle situazioni in cui si resta lontani dalle prese di corrente per più giorni e ci si vuole assicurare energia a sufficienza per utilizzare i dispositivi senza preoccupazioni dal punto di vista dell’autonomia.

Come gli altri prodotti simili dell’azienda, anche Anker PowerCore Lite 20000 è dotata di tecnologia Power IQ che consente di riconoscere i dispositivi collegati e massimizzarne la ricarica in base alla capacità di acquisizione di energia delle varie batterie. Segnaliamo infine che le due porte in ingresso, microUSB e USB-C, non possono essere utilizzate contemporaneamente con l’idea di velocizzare la ricarica della powerbank, e la porta USB-C funziona solo in ingresso (quindi per la ricarica della sola batteria) e non in uscita per la ricarica dei dispositivi.

La batteria è coperta da 18 mesi di garanzia. Costa 43 euro ma come dicevamo al momento potete pagarla soltanto 31,99 euro spedizione inclusa inserendo il codice HEB5PJDC nel carrello prima dell’acquisto.