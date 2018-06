Partnership di Apple con Oprah Winfrey per nuovi programmi TV

Accordo tra la Casa di Cupertino e la regina dei talk show americani, dimostrazione di come Appel punti sempre più sui contenuti.

Apple ha stretto un partenariato strategico con Oprah Winfrey – conduttrice televisiva, autrice televisiva, attrice e filantropa statunitense – per la creazione di nuovi programmi TV destinato a un nuovo servizio di video su abbonamento.

Lo riferisce The Wall Street Journal. Apple e la Winfrey non hanno reso noti dettagli sui contenuti che la nota conduttrice creerà, ma in una dichiarazione alla stampa la Casa di Cupertino parla di alleanza per la creazione di “programmi originali che abbracciano la sua incomparabile abilità, di connettere il pubblico di tutto il mondo”.

Apple parla di accordo pluriennale, spiegando che i progetti della regina dei talk show statunitensi, definita “stimata produttrice, attrice, presentatrice, filantropa e Ceo di OWN” (Oprah Winfrey Nework, canale cofondato con Discovery nel 2011) verranno trasmessi “come parte di una serie di contenuti originali”.

La Casa di Cupertino ha siglato accordi per la produzione di decine di programmi televisivi, dalla creazione di nuovi episodi di “Storie incredibili” (Amazing Stories), passando per “Are You Sleeping” (un thriller con protagonista Octavia Spencer) e la produzione di nuova serie TV animata intitolata “Central Park”.

Apple non ha ancora annunciato i suoi piani per la distribuzione in streaming delle numerose produzioni in corso: secondo alcuni andranno ad arricchire pacchetto e offerta Apple Music, secondo altri invece il progetto è molto più ambizioso e mira a creare una piattaforma TV in streaming più simile a Netflix o Amazon Prime video con possibilità di visualizzazione su tutti i dispositivi di Cupertino, inclusi iPhone, iPad, Mac e Apple TV.