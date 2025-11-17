Password sotto attacco: arriva il blocco ufficiale, queste saranno vietate

Password sotto attacco: arriva il blocco ufficiale, alcune combinazioni saranno vietate per legge, utenti nel caos.

Nel mondo digitale di oggi, la password rappresenta la prima e più importante barriera tra i nostri dati e chi tenta di violarli.

È una chiave d’accesso invisibile, ma potentissima, che custodisce identità, conti bancari, documenti e comunicazioni personali.

Password vietate, quali saranno e perché

Tuttavia, nonostante anni di raccomandazioni e campagne di sensibilizzazione, molti utenti continuano a utilizzare combinazioni banali, riciclate o facilmente intuibili. È un’abitudine pericolosa, che i cybercriminali conoscono bene e che sfruttano ogni giorno per mettere a segno attacchi mirati.

Ecco perché la notizia che arriva dal Regno Unito ha fatto scalpore. Il Dipartimento per la Scienza, l’Innovazione e la Tecnologia britannico ha infatti introdotto una nuova legge che vieta esplicitamente l’utilizzo di determinate password considerate troppo deboli o prevedibili.

Non si tratta di una trovata burocratica, ma di una misura concreta pensata per proteggere i cittadini e le aziende da una delle minacce informatiche più diffuse: l’accesso non autorizzato ai dispositivi e ai servizi online.

Il provvedimento non riguarda solo gli utenti, ma anche i produttori di dispositivi connessi. Le aziende che immettono sul mercato smartphone, router, smart TV o qualsiasi altro oggetto connesso dovranno rispettare nuovi standard di sicurezza.

Tra questi, l’obbligo di rendere pubblici i propri contatti ufficiali, in modo che eventuali vulnerabilità possano essere segnalate rapidamente, e la necessità di informare i clienti su aggiornamenti e patch di sicurezza. In pratica, il governo britannico punta a creare un ecosistema digitale più trasparente e resiliente, dove la protezione dell’utente diventa parte integrante del prodotto.

Ma il punto più discusso della normativa è, senza ombra di dubbio, il divieto delle password deboli. Tra le combinazioni bandite figurano le due più usate (e più pericolose) al mondo: “12345” e “admin”. Password così semplici sono da anni la porta d’ingresso preferita dagli hacker, che le testano per prime in qualsiasi tentativo di attacco automatizzato. In sostanza, il governo britannico ha deciso di dire basta a una pratica tanto diffusa quanto rischiosa.

Come scegliere una parola d’accesso efficace

Ovviamente, questo non significa che scegliere una password sicura debba diventare un’impresa impossibile. Esistono alcune regole di buon senso che ogni utente dovrebbe tenere a mente.

Una password efficace, infatti, dovrebbe essere unica per ogni servizio, contenere lettere maiuscole, minuscole, numeri e simboli, e possibilmente non avere alcun riferimento diretto a dati personali come il nome, la data di nascita o il nome del proprio animale domestico.

Ancora meglio se si utilizza un password manager, strumenti in grado di generare e memorizzare combinazioni complesse, eliminando il rischio di dimenticanze o riutilizzi pericolosi.

La decisione del Regno Unito rappresenta un segnale forte per il mondo intero. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale rende gli attacchi informatici sempre più sofisticati, non basta più confidare nel buon senso degli utenti: serve una regolamentazione chiara e obbligatoria. Il divieto delle password deboli, per quanto possa sembrare una misura minima, segna un passo importante verso una cybersicurezza più consapevole, dove la protezione non è un optional, ma un diritto garantito.