PanQuiz è l’app educativa italiana per quiz ed esercizi con assistente AI

Alcune innovazioni per la scuola non nascono nei laboratori dei colossi della tecnologia, ma nelle case degli insegnanti e degli sviluppatori: è il caso di PanQuiz, piattaforma italiana per la valutazione e la didattica digitale, che ha appena superato la soglia dei 200.000 iscritti e oltre 150.000 download tra iPhone, iPad e Android, diventando uno degli strumenti di riferimento per la creazione di verifiche e quiz interattivi nelle scuole italiane.

L’app è stata ideata nel 2020 da Paolo Mugnaini, sviluppatore e pioniere del software didattico in Italia, durante il lockdown e l’esplosione della didattica a distanza. Oggi PanQuiz è utilizzata ogni giorno da migliaia di docenti e studenti e si è affermata come una delle piattaforme italiane più complete per la valutazione digitale, la didattica inclusiva e la formazione.

“Volevo aiutare gli insegnanti a risparmiare tempo e rendere più coinvolgente la valutazione degli studenti”, spiega Mugnaini. “È nato tutto quasi per gioco, durante la quarantena, con un piccolo prototipo. I primi docenti mi hanno scritto entusiasti: da lì ho capito che avevamo tra le mani uno strumento realmente utile. Oggi sapere che un progetto nato in una stanza di casa è arrivato in migliaia di classi è la soddisfazione più grande”.

A cosa serve PanQuiz

La piattaforma permette ai docenti di:

creare verifiche, quiz e attività interattive in pochi minuti

somministrare esercizi in presenza e a distanza

gestire correzioni e risultati in automatico

coinvolgere gli studenti con giochi didattici in tempo reale.

L’AI affianca, non sostituisce il docente

Nel 2023 PanQuiz è stata la prima app italiana del settore educativo a integrare un assistente di intelligenza artificiale: si chiama Mr. PanQuiz e aiuta il docente a generare domande e verifiche personalizzate a partire dai contenuti di studio.

“L’obiettivo non è mai stato sostituire l’insegnante”, spiega Mugnaini, “ma offrirgli un supporto concreto per risparmiare tempo e migliorare la qualità della didattica. L’AI deve essere un alleato, non un rimpiazzo: per questo il docente resta sempre al centro del processo educativo”.

Didattica inclusiva e bisogni educativi speciali

Un punto chiave del progetto è l’inclusività. PanQuiz integra strumenti specifici per alunni con DSA e difficoltà di apprendimento, permettendo di personalizzare la somministrazione delle verifiche e il ritmo delle attività.

“Volevo che ogni studente potesse sentirsi a proprio agio”, aggiunge Mugnaini, “e che ogni insegnante avesse strumenti semplici per valorizzare tutti, non solo i più veloci”.

Modello etico: app gratuita per le scuole e certificazione per i docenti

In un contesto in cui molte piattaforme digitali sono a pagamento, PanQuiz ha scelto un modello etico: l’app è completamente gratuita per i docenti della scuola primaria e secondaria.

Mugnaini continua a lavorare al progetto nel suo tempo libero e ha ideato anche un percorso di certificazione gratuito che permette agli insegnanti di diventare “docenti certificati PanQuiz” e sbloccare una versione Premium con funzioni avanzate.

Dalle classi alle aziende: la versatilità della piattaforma

Pur nascendo per la scuola, PanQuiz ha trovato applicazione anche in altri settori: alcune aziende la utilizzano per selezione del personale, assessment e misurazione dell’efficacia della formazione interna. La qualità del progetto è apprezzata anche all’estero: PanQuiz è stata selezionata da Microsoft come startup promettente, ma per Mugnaini il riconoscimento più importante resta l’uso quotidiano nelle scuole italiane.

“Sono particolarmente orgoglioso che PanQuiz sia un prodotto 100% italiano in un panorama dominato da app straniere”, conclude. “Vedere che gli studenti si divertono e imparano più facilmente grazie a PanQuiz è la vera ricompensa”. PanQuiz si conferma tra le principali app italiane dedicate alla didattica digitale, alla valutazione degli studenti e alla formazione inclusiva.

PanQuiz, disponibilità

L’app PanQuiz è disponibile per iPhone e iPad da questa pagina di Apple App Store, oltre che per Android su Google Play Store.

