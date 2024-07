Menu Bar Spacing allarga e restringe a fisarmonica la barra menu del Mac

Pubblicità

Menu Bar Spacing è una piccola utility gratuita che permette di personalizzare a piacere lo spazio tra le icone mostrate in alto a destra nella barra dei menu di macOS, opzione comodissima per chi usa molte utility che sfruttano questa posizione sullo schermo.

Grazia a Menu Bar Spacing è possibile stringere o allargare lo spazio tra le varie icone mostrate nella barra dei menu, permettendo così di ospitare più icone rispetto a quelle consentite di default. Grazie al distanziamento regolabile tra le icone è anche più semplice indivudare e raggiungere l’utility desiderata.

L’utility memorizza la scelta al riavvio e in qualunque momento è possibile ripristinare la configurazione di default di macOS.

Rispetto a Bartender o Ice (utility che offrono già questa possibilità), questa applicazione è gratuita ma richiede macOS 14.5 o seguenti. L’app si scarica direttamente dal sito dello sviluppatore (non può essere distribuita sul Mac App Store perché modifica comportamenti del sistema operativo).

Dopo aver completato il download, basta scompattare il file ZIP, copiare l’applicazione Menu Bar Spacing nella cartella Applicazioni del Mac e avviare il software. Dopo aver selezionato lo spazio desiderato le varie app che mostrano l’icona verranno riavviate.

L’utility non fa altro che richiamare un comando che gli smanettoni del Terminale già conoscono, ma è ovviamente più comoda per chi non ama digitare comandi da tastiera.

L’unica funzione di cui sentiamo la mancanza in questa utility è l’impossibilità di scegliere impostazioni diverse tra schermo principale e schermi esterni. I più esperti possono ad ogni modo sfruttare Comandi Rapidi per impostare comandi con spaziature personalizzate (richiamando l’azione Set Menu Bar Spacing tenendo conto dell’attivazione Monitor).

Lo sviluppatore riferisce che l’app non raccoglie nessun dato. Dopo l’esecuzione e quando l’utente ha deciso come impostare la spaziatura delle icone, l’app può essere chiusa.

Di default macOS permette di mostrare o nascondere varie icone di sistema dalla barra dei menu (es. Siri, Spotlight, Stage Manager, Udito, Volume, Stato della batteria, ecc.); aprendo Preferenze di Sistema > Accessibilità, dalla sezione “Testo” è anche possibile modificare la dimensione della barra dei menu (scegliendo tra default e grade).

In questo articolo come riconoscere i brani musicali direttamente dalla barra meni di macOS. A questo indirizzo la nostra sezione con tutti gli articoli dedicati al prossimo macOS Sonoma.