Per il boss di Apple Music la musica gratuita è un grave errore

Il responsabile di Apple Music ha apertamente criticato i modelli di musica gratuita in streaming affermando che, a suo modo di vedere, questi sono “un grosso errore” che sminuisce l’arte.

L’affermazione è arrivata nel corso di una conversazione con David Israelite, presidente della National Music Publishers’ Association (associazione all’industria musicale statunitense). Oliver Schusser, vice presidente responsabile di Apple Music, ha spiegato che la multinazionale di Cupertino vede la musica come un’esperienza che deve essere remunerata, non è qualcosa che si può regalare.

Schusser supervisiona Apple Music, Apple TV+ e i contenuti sportivi; ha riferito che Apple continua a essere fortemente contraria alla possibilità di offrire musica gratuita con annunci. “Siamo gli unici a non offrire un servizio gratuito e non è questione di soldi: come azienda vediamo la musica come arte, e non vorremmo mai distribuire arte gratuitamente”.

Stando a quanto riferisce Schusser, Apple rifiuta di adottare il modello di distribuzione gratuita con supporto degli annunci pubblicitari, una questione che, a suo dire, è radicata nei suoi princìpi, e non per mero profitto. Il dirigente Apple non ha fatto i nomi di Spotify, Amazon o YouTube ma chiaramente la critica è verso i modelli commerciali di queste piattaforme, che a suo dire trattano la musica come merce usa e getta.

Schusser ha portato come esempio quello di Apple TV+, con gli utenti che pagano per accedere a contenuti premium. “Prendiamo ogni decisione tenendo conto di ciò che è giusto per gli artisti e gli autori”. E ancora: “La musica merita di essere ascoltata con la massima qualità”.

Schusser ha sottolineato l’impegno di Apple con la “comunità creativa”, evidenziando funzionalità come quelle che in Apple Music mostrano nei credit autori, produttori e musicisti “turnisti”. Ha riferito ancora che Apple dispone di un team dedicato a supporto dei publisher per la gestione di royalties, licensing e partnership.

Parlando di Intelligenza Artificiale, Schusser ha spiegato che può essere sfruttata per migliorare la scoperta di musica, ma ha sottolineato la necessità di tenere prima di tutto conto delle necessità degli artisti. “Siamo felici di sederci e discutere con chiunque per fare le cose giuste”.

