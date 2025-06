Torna l’offerta, Apple Studio Display scontato di 250€ su Amazon

Apple Studio Display in offerta su Amazon a 1549 €

Pubblicità Se l’idea di affiancare uno Studio Display al vostro Mac vi ha sempre stuzzicato ma il prezzo vi ha fatto desistere, oggi potrebbe essere il momento giusto per cambiare idea. Su Amazon è in sconto la versione base con vetro standard e supporto ad inclinazione regolabile, proposta a 1549 € invece di 1799 €. Si tratta di un ribasso significativo, che porta il prezzo vicino al minimo storico. Parliamo di un display Retina 5K da 27 pollici, con 600 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e supporto per oltre un miliardo di colori. Include tecnologia True Tone e un rivestimento antiriflesso per migliorare la resa visiva in ogni ambiente. Un display pensato per chi lavora (anche) con l’audio e il video Lo Studio Display è molto più di un semplice monitor. Integra un chip A13 Bionic che gestisce tutte le funzioni smart, una fotocamera da 12 MP con ultra-grandangolo e inquadratura automatica (ideale per le videochiamate), tre microfoni in array per registrazioni di qualità e sei altoparlanti ad alta fedeltà, con supporto all’audio spaziale e Dolby Atmos. Dal punto di vista delle connessioni, troviamo una porta Thunderbolt e tre porte USB‑C. La Thunderbolt serve anche per alimentare un portatile fino a 96W: basta un solo cavo per connettere lo Studio Display, ricaricare un MacBook Pro e collegare eventuali altre periferiche. Chi lavora su progetti complessi può persino collegare fino a tre Studio Display a un solo MacBook Pro, creando una vera e propria postazione professionale. Pensato per fotografi, videomaker e designer Apple Studio Display è particolarmente apprezzato da chi lavora nel mondo della fotografia, del video e della grafica. Grazie all’elevata definizione, alla precisione cromatica e all’integrazione con macOS, permette di gestire migliaia di immagini, operare su livelli multipli e finalizzare progetti video in 8K con una fluidità che pochi altri monitor possono garantire. L’unica versione in offerta oggi Attualmente l’unica versione scontata è quella con vetro standard e supporto ad inclinazione regolabile, in vendita a 1549 €. Per le alternative a prezzi inferiori (e prestazioni inferiori) vi rimandiamo a questo nostro articolo.

Offerte Speciali Apple Watch 10 ancora più conveniente, prezzo da 329€ Amazon sconta ancora Apple Watch 10. Portate a casa il più innovativo degli Apple Watch degli ultimi anni con un risparmio fino a 130€. Versione da 42mm a solo 329 €

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.