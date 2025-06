One Bookmark a 2,50 $ porta la gestione avanzata dei segnalibri tra browser diversi su Mac

Se usate più di un browser su Mac, prima o poi finirete per ritrovarvi con una serie di segnalibri memorizzata su ciascuno di essi. Non è una macumba ma la dura realtà a cui potete andare incontro nel modo giusto valutando l’acquisto di One Bookmark, un sistema centralizzato per il controllo dei segnalibri, capace di unificare e ordinare i contenuti provenienti da Safari, Chrome, Firefox, Opera e Microsoft Edge in un unico file facilmente gestibile. L’altra buona notizia è che in questi giorni lo trovate in offerta speciale su BundleHunt.

Come dicevamo con questa applicazione potete sincronizzare e organizzare i segnalibri in modo efficiente, mantenendo una struttura chiara anche quando le fonti sono molteplici.

È possibile riordinare i segnalibri in base all’indirizzo, al nome, al tipo o all’host, agevolando così la ricerca e l’accesso rapido alle pagine salvate.

La possibilità di creare nuove cartelle e spostare i segnalibri esistenti permette inoltre una riorganizzazione più flessibile, adatta sia a chi ha una collezione ordinata sia a chi ha accumulato link nel tempo senza una struttura precisa.

Uno degli aspetti più pratici è la funzione che consente di scansionare e rimuovere i duplicati e i collegamenti non più raggiungibili, contribuendo a mantenere una libreria di segnalibri aggiornata e priva di inutili ripetizioni, senza doverli ricontrollare periodicamente tutti, a mano, uno alla volta.

Per chi utilizza Safari e Chrome, è anche possibile sincronizzare i segnalibri tra i due browser mantenendo intatta la struttura delle cartelle e senza introdurre duplicati. Inoltre, le modifiche apportate possono essere applicate direttamente ai segnalibri di Safari, rendendo l’aggiornamento immediato e senza passaggi intermedi.

Tra le funzionalità avanzate, c’è anche la possibilità di proteggere i segnalibri riservati con crittografia (attualmente disponibile per Safari).

Infine, per chi desidera effettuare un backup o migrare verso un altro browser, c’è l’opzione per esportare i segnalibri in formato HTML, che è sostanzialmente compatibile con qualsiasi applicazione per la navigazione sul web.

Specifiche e condizioni di licenza

Per usare l’app serve almeno macOS 10.13 o successivi.

La licenza è perpetua ed è valida per un solo utente su un massimo di 1 Mac.

La promozione

Potete acquistare questa applicazione in offerta speciale a 4,99 $ invece che 39,99 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per scoprire gli altri software in offerta. Ad esempio tra i tanti trovate: