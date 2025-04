Per i 20 anni di iPhone Apple prepara due modelli speciali

Pubblicità

Nel 2027 gli iPhone speciali saranno due, oltre al primo pieghevole infatti si affiancherà un modello anniversario per celebrare 20 anni del dispositivo che ha cambiato gli smartphone, internet, le app, le fotocamere e altro ancora. Apple lo ha già fatto nel 2017 per i primi 10 anni del dispositivo con iPhone X, un terminale ambizioso che Apple e Tim Cook svelarono come base di partenza per i successivi 10 anni, come così è stato.

Da allora la rimozione del pulsante Home e il riconoscimento Face ID con relativo notch sono rimasti i tratti salienti degli iPhone. Non si prevedono cambi drastici nemmeno per iPhone 17 in arrivo a settembre, salvo per il comparto fotocamere posteriore, e lo stesso per iPhone 18 nel 2026.

Ma per i 20 anni che cadranno nel 2027 tutti possono essere certi che non arriverà iPhone 19: più probabilmente sarà iPhone XX o quale sarà il nome ufficiale del modello speciale del ventennale. L’anticipazione come al solito arriva da Mark Gurman, quindi quanto di più vicino possibile a un’anticipazione da Cupertino.

Ma anche senza considerare l’elevata attendibilità della fonte, sembra altamente improbabile che Apple rinunci a celebrare i 20 anni di storia del dispositivo con un iPhone speciale. Gurman non svela nulla di questo modello, salvo indicare che arriverà “Un nuovo audace modello Pro che fa un uso più esteso del vetro”.

L’effetto vetro richiama lo stile grafico anticipato per iOS 19 ispirato all’interfaccia di Vision Pro, sistema operativo che verrà presentato a giugno alla WWDC 2025 e rilasciato per tutti a settembre con gli iPhone 17.

Anche se probabilmente non arriverà una mezza rivoluzione come iPhone X, tra pieghevole e modello speciale l’annata 2027 sembra destinata fin da ora a grandi cambiamenti.