La Gen Z sta riscoprendo Tumblr

La Generazione Z (la generazione delle persone nate tra la seconda metà degli anni novanta del XX secolo e la prima metà degli anni duemila dieci), sta riscoprendo Tumblr, microblogging e social network che non sembra per ora toccato da logiche e algoritmi come quelli di nomi più blasonati, con algoritmi che valutano i creatori dei post, il tipo di contenuto e le interazioni con il post.

Forbes riferisce di Tumblr è vista come un rifugio da una internet satura di “influencer e fatica algoritmica”, con informazioni, o meglio “raccomandazioni” mostrate stimando quali siano le preferenze degli utenti.

“Grazie alla GenZ il sito ha trovato nuova vita”, scrive Business Insider parlando di Tumblr, spiegando che “nel 2025 la Gen Z è responsabile del 50% di utenti attivi mensilmente, e che questi rappresentano il 60% delle nuove iscrizioni”. Gli utenti sono cresciuti notevolmente a gennaio, in concomitanza del ban di TikTok negli USA e di nuovo a fine dello scorso anno, quando il Brasile aveva temporaneamente vietato X. In risposta a questi eventi, gli utenti Tumblr hanno creato comunità dedicate per archiviare e condividere i TikTok preferiti.

Per seguire lo slancio, Tumblr a dicembre ha presentato le Communities stile Reddit, permettendo agli utenti di interconnettersi in base a interessi quali foto e video giochi; a gennaio è arrivata Tumblr TV, funzionalità tipo TikTok che permette di cercare GIF e offre anche una piattaforma per i video.

Gli sviluppatori presentano Tumblr come “uno spazio diverso e colorito”, “il tuo angelo e il tuo diavolo”, ” qualsiasi cosa tu voglia” e dove gli influencer contano quanto tutti gli altri: “Gli influencer? Non pensarci nemmeno. Questo è il tuo spazio. Ogni video che trovi, ogni citazione che reblogghi, ogni tag che curi, ogni GIF di cascate che guardi di nascosto con meraviglia: sei sempre tu. Tu sei l’esploratore. Noi siamo solo una mappa che tutti voi continuate a creare. Benvenuto a casa. Benvenuta stranezza. Falla tua”.

Lanciata ufficialmente nel febbraio 2007, la piattaforma in questione ha raggiunto 100 milioni di utenti nel 2014 e per capire il ruolo di questo social basta ricordare che un movimento quale “Occupy Wall Street” è nato su Tumblr.

Yahoo l’ha comprata nel 2013 per 1,1 miliardi di dollari ma nel 2017 in seguito all’acquisizione di Yahoo! da parte di Verizon Communications nel 2017, Tumblr ne ha seguito le sorti, venendo contestualmente incorporata in Oath, società sussidiaria che gestisce anche AOL e la stessa Yahoo. Ad agosto 2019, Verizon ha ceduto Tumblr ad Automattic, società controllante il noto sistema di gestione contenuti a sorgente aperta WordPress.