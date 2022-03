Per la festa del papà il regalo fatelo su Amazon

Il 19 marzo cade la festa del papà, e se non avete proprio idea di cosa regalare al vostro allora sappiate che Amazon, anche quest’anno, ha aperto una pagina dedicata all’evento dove poter trovare quello più indicato per questa occasione.

La pagina è molto semplice: comprende infatti una sezione più ampia, quella principale, dove sono raccolti tutti i prodotti che potrebbero essere facilmente trasformati in un regalo per questa festività. Man mano che si scorre verso il basso ne vengono aggiunti di nuovi e così fino a che non trovate quello che vi può andar bene.

Per velocizzare il tutto potete affidarvi al pannello posizionato nell’angolo in alto a destra della schermata, che vi consente di filtrare i prodotti per fascia di prezzo scegliendo tra prodotti che costano meno di 10 euro, oppure meno di 30, meno di 50 oppure oltre i 50 euro. Da questa sezione potete anche mettere in evidenza soltanto quelli in offerta e/o quelli per i quali è disponibile una confezione regalo, in modo tale da riceverlo (o inviarlo direttamente al destinatario) già impacchettato.

Forse però la parte più interessante della pagina promozionale è data dai filtri elencati in testa, che consentono di mostrare soltanto i prodotti che fanno parte di determinate categorie. Ad esempio è possibile raccogliere soltanto gioielli e orologi, oppure evidenziare i prodotti gourmet, birra, vino e altri alcolici, o anche soltanto quelli che fanno parte del Made in Italy.

La pagina permette inoltre di mostrare i prodotti in vendita su Amazon che fanno parte delle categorie Auto e moto, viaggio, cura personale, casa intelligente, giochi da tavolo, bricolage, cucina e gastronomia, bellezza, casa e giardino, sport e fitness, moda e accessori, gaming e molto altro ancora. Ci sono anche libri, musica, film e TV, regali appositamente pensati per i neo-papà, per papà-nonni e per gli amanti del calcio. Soprattutto, ci sono i regali personalizzabili, e gli immancabili buoni regalo per gli eterni indecisi.

Di seguito trovate una lista di alcuni prodotti selezionati dalla nostra redazione perché ritenuti tra i più interessanti tra quelli proposti dalla pagina dedicata alla festa del papà. Se volete dare uno sguardo all’elenco completo invece non dovete far altro che fare riferimento a questo link.

