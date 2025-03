Per Qualcomm X85 supera di gran lunga Apple C1

Pubblicità

Apple ha appena debuttato con il suo modem proprietario C1, installato su iPhone 16e appena presentato, pubblicizzandolo come il chip modem più efficiente, eppure secondo Qualcomm non ci sarebbe gara perché il suo nuovo modem 5G X85 introdurrà un notevole divario nelle prestazioni tra i dispositivi Android di fascia alta e quelli Apple.

Questo secondo il costruttore è possibile soprattutto grazie alle sue avanzate funzionalità basate sull’intelligenza artificiale AI. Presentato durante il Mobile World Congress MWC 2025 a Barcellona, il chip modem Qualcomm X85 supporta la tecnologia 5G mmWave, una larghezza di banda di download di 400 MHz nel sottospettro Sub-6GHz e utilizza la modulazione 1024-QAM per ottenere velocità dati superiori, oltre a offrire connettività satellitare.

Secondo Qualcomm, il dispositivo è in grado di raggiungere velocità di download fino a 12,5 Gbps e di upload fino a 3,7 Gbps, combinando frequenze provenienti da diversi operatori per ottimizzare le prestazioni complessive.

Una delle caratteristiche più innovative di questo componente, spiega Qualcomm, è il suo Data Traffic Engine alimentato da AI, progettato per ridurre la latenza e migliorare la velocità e l’efficienza complessiva:

È il primo modem che integra così tanta intelligenza artificiale, al punto da estendere la gamma di performance e permettere una gestione più efficace dei segnali deboli

Secondo Cristiano Amon, CEO di Qualcomm, X85 potrebbe creare un ampio divario tra le prestazioni dei dispositivi Android di alta gamma e quelli iOS, evidenziando la differenza tra ciò che Qualcomm è in grado di offrire e quanto viene realizzato al momento da Apple con ill suo primo chip modem C1.

Da parte sua, Apple sostiene che il suo nuovo C1 rappresenta il modem iPhone più efficiente dal punto di vista energetico. L’azienda afferma, inoltre, che il modem C1 è fino al 25% più efficiente rispetto ai modem Qualcomm presenti in altri modelli di iPhone, una tesi supportata da test indipendenti.

Tuttavia, il modem C1 non integra il supporto per la tecnologia mmWave, il che significa che gli utenti non potranno beneficiare delle velocità estremamente elevate in aree specifiche come stadi, aeroporti e centri urbani densi.

Da notare che l’attuale accordo tra Apple e Qualcomm vale fino al 2026, offrendo ad Apple il tempo necessario per migliorare la propria tecnologia modem, mentre continua a utilizzare i modem Qualcomm per i modelli di punta.

Qualcomm prevede che il modem X85 5G debutterà insieme al chip Snapdragon 8 Elite Gen 2, la cui uscita è prevista per ottobre 2025. Per le notizie sull’universo Android si parte da questa pagina di macitynet.